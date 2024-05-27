Игроки «МЮ» написали письмо фанатам. Извиняются за неудачи, благодарят за поддержку и обещают вернуть клуб на вершину

«Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии со счетом 2:1 обыграл «Ман Сити». После завоевания трофея «красные дьяволы» опубликовали открытое письмо фанатам:

«Каждому болельщику «Манчестер Юнайтед»,

Мы все знаем, что этот клуб особенный. Вчерашняя игра стала еще одним напоминанием об этом. Когда мы боролись за победу в Кубке Англии, невероятная атмосфера, которую вы создали на «Уэмбли», помогла нам перейти черту.

Праздновать всем вместе было прекрасно. Болельщики, персонал, игроки — все были едины. Эти воспоминания останутся с нами навсегда. Это стало еще одним напоминанием того, что с вашей поддержкой и значком «Юнайтед» на груди мы можем добиться многого.

Вы можете быть уверены, что мы испытываем огромную гордость за то, что представляем наш футбольный клуб. Эта общая страсть будет двигать нас вперед, к тому, к чему принадлежит этот клуб.

Мы знаем, как много этот клуб значит для стольких людей — в Манчестере и по всему миру. Поддержка, которую вы нам оказывали, даже в те времена, когда мы не соответствовали стандартам, которые сами для себя устанавливали, была невероятной.

Мы понимаем, на какие жертвы вам приходится идти, чтобы продемонстрировать такой уровень поддержки. Это не остается незамеченным или недооцененным. Мы знаем, что этот сезон в целом был недостаточно хорош, и мы не ищем оправданий. Но мы завершили его наилучшим образом, отпраздновав взятие трофея все вместе.

Мы хотим, чтобы дней, подобных вчерашнему, было больше. Мы возлагаем большие надежды на будущее нашего клуба. Нам еще многое предстоит сделать вместе. Мы будем упорно трудиться, чтобы принести «Манчестер Юнайтед» успех, достойный этого великого клуба.

Спасибо вам за вашу выдающуюся поддержку,

Состав «Манчестер Юнайтед» на сезон-2023/24».

Под текстом подписались все игроки «красных дьяволов» и, конечно, Тен Хаг.

Как вам текст письма?