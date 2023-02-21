Фернандеш рассказал, в чем секрет его теплых отношений с фанатами «МЮ»

«Олд Траффорд» любит Фернандеша, а Бруну любит фанатов «МЮ».

В одном из интервью португалец раскрыл секрет своих теплых отношений с болельщиками «красных дьяволов»:

«Я всегда считал себя трудолюбивым игроком. Думаю, для фанатов именно это ценнее всего. Думаю, они ценят страсть, которую я проявляю на поле, то, как я играю, и те усилия, которые я прилагаю для успеха клуба. Поначалу голы и ассисты, вероятно, заставили болельщиков обратить на меня особое внимание. Но даже когда у меня были неудачи на поле, болельщики продолжали меня поддерживать. Меня это очень радует, правда.

Иметь такую связь с болельщиками – это удивительное чувство. Уже после двух дней в клубе фанаты сочинили про меня заряд, это заставило меня почувствовать себя совершенно особенным. В такие моменты понимаешь, что находишься в правильном месте. Очевидно, для меня было здорово столь быстро установить такие отношения с фанатами.

Я всегда чувствовал их поддержку, даже в трудные моменты – когда команда не добивалась желаемых результатов или когда я выступал не на своем лучшем уровне. Знаю, что они будут продолжать в том же духе, а я просто должен отплатить им наилучшим из возможных способов, то есть показывать свой лучший футбол».

В этом сезоне Бруну забил семь голов и отдал девять ассистов за 36 матчей в футболке «красных дьяволов». Но что еще важнее – португалец берет на себя роль капитана, когда Харри Магуайра нет на поле, а в этом сезоне англичанин играет не так часто.

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