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🤖 🦾 Суперкомпьютер оценил шансы «Юнайтед» выиграть Премьер-лигу. Они есть, но

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Лишь теоретические.

По прогнозу суперкомпьютера FiveThirtyEight, у «Манчестер Юнайтед» всего три процента шансов выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.

Согласно последнему обновлению, красные дьяволы закончат сезон на третьем месте, расположившись позади «Арсенала» и «Ман Сити».

Канониры по-прежнему фавориты, но шансы горожан лишь немного ниже, чем у лондонцев.

Однако, несмотря на цифры, суперкомпьютер отдал чемпионство команде Пепа Гвардиолы. Топ-6 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 83 очка.

2. «Арсенал» — 82 очка.

3. «Манчестер Юнайтед» — 72 очка.

4. «Ньюкасл» — 64 очка.

5. «Ливерпуль» — 64 очка.

6. «Тоттенхэм» — 64 очка.

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3 комментария

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MARELLE CLOTHES
Ответ piper65
Для оценки шансов МЮ выиграть АПЛ в этом сезоне не нужно быть суперкомпьютером - эти шансы исключительно математические
Если только соперники не повысят шансы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rick Sanchezz
"Однако, несмотря на цифры, суперкомпьютер отдал чемпионство команде Пепа Гвардиолы" - на фото же видно: чемп - Арсенал - 83, Ман Сити - 2-ые и 82
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
piper65
Для оценки шансов МЮ выиграть АПЛ в этом сезоне не нужно быть суперкомпьютером - эти шансы исключительно математические
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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