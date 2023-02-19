🤖 🦾 Суперкомпьютер оценил шансы «Юнайтед» выиграть Премьер-лигу. Они есть, но
Лишь теоретические.
По прогнозу суперкомпьютера FiveThirtyEight, у «Манчестер Юнайтед» всего три процента шансов выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.
Согласно последнему обновлению, красные дьяволы закончат сезон на третьем месте, расположившись позади «Арсенала» и «Ман Сити».
Канониры по-прежнему фавориты, но шансы горожан лишь немного ниже, чем у лондонцев.
Однако, несмотря на цифры, суперкомпьютер отдал чемпионство команде Пепа Гвардиолы. Топ-6 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 83 очка.
2. «Арсенал» — 82 очка.
3. «Манчестер Юнайтед» — 72 очка.
4. «Ньюкасл» — 64 очка.
5. «Ливерпуль» — 64 очка.
6. «Тоттенхэм» — 64 очка.
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