🤖 🦾 Суперкомпьютер оценил шансы «Юнайтед» выиграть Премьер-лигу. Они есть, но

Лишь теоретические.

По прогнозу суперкомпьютера FiveThirtyEight, у «Манчестер Юнайтед» всего три процента шансов выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.

Согласно последнему обновлению, красные дьяволы закончат сезон на третьем месте, расположившись позади «Арсенала» и «Ман Сити».

Канониры по-прежнему фавориты, но шансы горожан лишь немного ниже, чем у лондонцев.

Однако, несмотря на цифры, суперкомпьютер отдал чемпионство команде Пепа Гвардиолы. Топ-6 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 83 очка.

2. «Арсенал» — 82 очка.

3. «Манчестер Юнайтед» — 72 очка.

4. «Ньюкасл» — 64 очка.

5. «Ливерпуль» — 64 очка.

6. «Тоттенхэм» — 64 очка.

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