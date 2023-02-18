Уход Роналду положительно повлиял на Рэшфорда: ключевые показатели форварда серьезно выросли

Форвард набрал великолепную форму.

Давно известно, что наличие Криштиану Роналду токсично влияет не только на игру всей команды, но и на статистику конкретных игроков. Что бы ни говорил Пирс Морган, но в последние годы португалец − проблема и обуза, которая мешает развитию. Не верите? Это легко доказать на примере форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

После ухода португальца английский форвард «красных дьяволов» уже забил 14 голов во всех турнирах − до чемпионата мира их было всего восемь. В формате «без Роналду» у Рэшфорда 15 голов в 25 матчах или гол каждые 123 минуты.

Напротив, если брать расчет начало этого сезона и прошлый год, когда англичанину приходилось играть с Роналду, в его активе было 12 голов в 42 матчах, или гол каждые 204 минуты.

Другие статистические показатели также серьезно выросли: количество ударов увеличилось с 1,7 до 3,2; количество ударов в створ − с 1,2 до 2,9. Когда португальская прима занимала позицию центрфорварда, Маркусу приходилось больше работать в защите, так как Криштиану предпочитает этого не делать.

Единственное, что уменьшилось − это общее количество касаний мяча, однако при этом Рэшфорд стал чаще встречаться с мячом в штрафной соперника. Англичанин стал более нацелен на ворота, а все творческую работу выполняют Бруну Фернандеш или Кристиан Эриксен (до травмы).

Получается, что Пирс Морган в нашумевшем интервью сделал медвежью услугу интервьюируемому и при этом сильно помог форварду «Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. С тех пор он вошел в число лучших игроков этого сезона.