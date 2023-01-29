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Роналду пригласил 4 бывших товарищей по «МЮ» в гости: это Бруну, Каземиро, Варан и один неожиданный выбор

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Сообщается, что Криштиану Роналду попрощался с четырьмя бывшими товарищами по команде «Манчестер Юнайтед».

Согласно The Sun, источник из «Юнайтед» сказал: «Здесь все еще есть несколько парней, которые не питают ничего, кроме уважения к Кришу, и им грустно, как все это закончилось, потому что они так и не смогли попрощаться должным образом.

Недавно он покинул группу игроков в WhatsApp, но пообещал поддерживать связь с некоторыми и пригласил их к себе на новое место в Лиссабоне и в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он играет.

Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан - его друзья".

Контракт Роналду с «Юнайтед» был расторгнут по обоюдному согласию после скандального интервью с Пирсом Морганом.

11 комментариев

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Lavinka
Что в этом списке делает Мага ?
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Decard Show
Для Мага, Бруно,Варана и Каза это огромный честь быть в доверии Португальца7 !
Раньше для обычных воинов было величайший честь быть в доверии короля
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Michael Boldyrev
А как он в Лиссабоне играет?
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IS-GEO World
Лучше с кэпом на банке,
Чем с Тен Хагом на фланге
(Харри Магуайр)
+1
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PkA46
С Макгваером любая новость становиться интереснее...
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hwttm264n2
Магваер второй бомбардир после Криша.Как не пригласить
+1
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уличный иуда
Подходит такой к Бруну, и говорит:
"У меня разговорчик по поводу гола есть, пойдем отойдем за угол"
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Алексей Куликов
Не терял зря время на лавке МЮ, сдружился с Магвайром. Надо его в Аль-Наср переманивать. Чтобы самый великий атакующий игрок и самый великий защитник играли вместе в лучшей команде из лучшей в мире лиги.
+6
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Андрей Тишкович
А Далот получается зря к нему подлизывался?
+16
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QWertY
А как же председатель фан клуба -Далот?
+1
-1
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Igor Ryzhankov
Очень интересно, как бы я жил без этой информации
+7
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