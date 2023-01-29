Роналду пригласил 4 бывших товарищей по «МЮ» в гости: это Бруну, Каземиро, Варан и один неожиданный выбор
Сообщается, что Криштиану Роналду попрощался с четырьмя бывшими товарищами по команде «Манчестер Юнайтед».
Согласно The Sun, источник из «Юнайтед» сказал: «Здесь все еще есть несколько парней, которые не питают ничего, кроме уважения к Кришу, и им грустно, как все это закончилось, потому что они так и не смогли попрощаться должным образом.
Недавно он покинул группу игроков в WhatsApp, но пообещал поддерживать связь с некоторыми и пригласил их к себе на новое место в Лиссабоне и в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он играет.
Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан - его друзья".
Контракт Роналду с «Юнайтед» был расторгнут по обоюдному согласию после скандального интервью с Пирсом Морганом.
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(Харри Магуайр)
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