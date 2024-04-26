Рэшфорд пожаловался на оскорбления. Ему ответил ютубер и фанат «МЮ» Марк Голдбридж

Один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» написал в социальных сетях, что с форвардом Маркусом Рэшфордом обходятся жестоко и отвратительно. Англичанин отреагировал : «Я ценю вашу поддержку. Эти оскорбления, они продолжаются уже несколько месяцев. Хватит».

Сегодня на заявление Рэшфорда отреагировал популярный ютубер и фанат «Юнайтед» Марк Голдбридж.

«Я могу вас шокировать, мне есть что сказать по этому поводу, но я согласен с Рэшфордом по поводу оскорблений. «Что с ним случилось? Это настоящий Голдбридж или это искусственный интеллект, которому сказали, что он за Рэшфорда?»

«Да, я настоящий. Послушайте, это действительно больно. В жизни не все бывает красным и зеленым, всегда есть что-то среднее, и иногда Маркус Рэшфорд подвергается оскорблениям».

«Проблема в том, что критика − это не оскорбление. Сказать, что вы хотите его выкинуть, сказать, что хотите его продать, − это не оскорбление. Критиковать кого-то за его игру, говорить, что ему переплачивают, говорить, что хотите его выгнать, продать, − это не оскорбление».

«Оскорбление − это говорить «отсоси, Рэшфорд» или «Рэшфорд симулирует травму», называть его «Трэшфордом» и тому подобное. Есть разные уровни оскорблений, но это необоснованно, несправедливо и неправильно. Я думаю, что если ты находишься на футбольном поле, а Рэшфорд упускает шанс, и ты говоришь: «Твою мать, Рэшфорд», это не оскорбление, это просто мгновенная страсть».