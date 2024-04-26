Пеп о судействе: «Не говорю об арбитрах ни до, ни во время, ни после игры – никогда. Не трачу ни секунды на размышления о судьях, особенно когда мы проигрываем»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Энтони Тэйлор Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что не тратит ни секунды на разговоры о судьях в АПЛ.

Ранее «Ноттингем Форест» был возмущен работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«Я иду на игру и никогда не знаю, кто будет судить. Когда я вижу их лица, то думаю: «О, я помню это лицо». Я никогда в жизни не говорю о судьях ни до игры, ни во время, ни после – никогда. 

Может случиться ошибка, и мы огорчаемся, а когда она в нашу пользу – это удача. Но я не трачу свое время впустую. Я должен быть экономным и выбирать, на что конкретно тратить время. Я не трачу ни секунды [на размышления] о судьях, особенно когда мы проигрываем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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14 комментариев
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И тут же в материалах по теме ниже новости - высказывания Пепа о судействе )
+10
-5
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Щас тут наноют на 200 коментов
+3
-2
+1
Ответ Ksandvankneshas
Когда в 98% случаев судят в твою пользу, то жаловаться на судей в оставшихся 2% было бы наглостью.
описание Реала 💯
+2
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Ну Пепу чаще благоволят судьи и их решения
поэтому чего жаловаться то
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А вот некоторые во время игры только и делают что докапываются до судей
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Везёт сильнейшим. Поплачьте 🤡🫵🏽😂
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Ответ kaka10
Ну Пепу чаще благоволят судьи и их решения поэтому чего жаловаться то
Реалу или каждому тренеру во главе Реала это не мешает жаловаться.
+3
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