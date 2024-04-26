Пеп о судействе: «Не говорю об арбитрах ни до, ни во время, ни после игры – никогда. Не трачу ни секунды на размышления о судьях, особенно когда мы проигрываем»

Пеп Гвардиола заявил, что не тратит ни секунды на разговоры о судьях в АПЛ.

Ранее «Ноттингем Форест» был возмущен работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура с «Эвертоном» (0:2).

«Я иду на игру и никогда не знаю, кто будет судить. Когда я вижу их лица, то думаю: «О, я помню это лицо». Я никогда в жизни не говорю о судьях ни до игры, ни во время, ни после – никогда.

Может случиться ошибка, и мы огорчаемся, а когда она в нашу пользу – это удача. Но я не трачу свое время впустую. Я должен быть экономным и выбирать, на что конкретно тратить время. Я не трачу ни секунды [на размышления] о судьях, особенно когда мы проигрываем», – сказал главный тренер « ».