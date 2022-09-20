«El Bicho»: Роналду получил новое прозвище от Лисандро Мартинеса, что это значит?

Криштиану Роналду получил новое прозвище от своего товарища по команде Лисандро Мартинеса.

Будущее Роналду было предметом спекуляций в течение всего летнего трансферного окна после того, как 37-летний футболист подал заявку на трансфер.

Переход Роналду не осуществился, и пятикратному обладателю «Золотого мяча» в этом сезоне пришлось довольствоваться эпизодической ролью под руководством нового менеджера Эрика тен Хага.