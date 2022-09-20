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«El Bicho»: Роналду получил новое прозвище от Лисандро Мартинеса, что это значит?

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Криштиану Роналду получил новое прозвище от своего товарища по команде Лисандро Мартинеса.

Будущее Роналду было предметом спекуляций в течение всего летнего трансферного окна после того, как 37-летний футболист подал заявку на трансфер.

Переход Роналду не осуществился, и пятикратному обладателю «Золотого мяча» в этом сезоне пришлось довольствоваться эпизодической ролью под руководством нового менеджера Эрика тен Хага.

После того, как Роналду опубликовал свою фотографию на своей странице в Instagram в прошлом месяце, Мартинес прокомментировал: «Эль Бичо», что на английском языке переводится как «Жук».

Роналду впервые получил это прозвище во время его пребывания в «Реале».

Испанский спортивный телеведущий Маноло Лама был человеком, который первоначально называл Роналду «Эль Бичо», как способ похвалить форварда за его способность пугать соперников.

Мартинес прокомментировал «Эль Бичо» в одном из недавних постов Роналду в Instagram (Изображение: Alamy)

Мартинес похвалил Роналду после победы над «Шерифом» и настаивал на том, что форвард остается чрезвычайно важным игроком для «красных дьяволов».

«Мы знаем, насколько велик Криштиану , — сказал Мартинес. Очень важно, что он забивал для своей уверенности и для команды».

 

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