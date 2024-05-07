🗿 Реакция тен Хага на четвертый гол «Кристал Пэлас». Фанаты в шоке от поражения 😵

Эрик тен Хаг проявил колоссальную выдержку в матче с «Кристал Пэлас».

Реакция голландца на четвертый гол, который отправил в ворота Майкл Олисе, мгновенно стала интернет-мемом.

«Пэлас» воспользовался ошибкой Каземиро, после чего результативно наказал «МЮ».

Несмотря на внешнюю невозмутимость, очевидно, что случившееся стало шоком для тен Хага.

«Даже не знаю, что сказать. Завершите сезон сейчас».

«Мне стыдно признать, что нас разгромил «Кристал Пэлас».

«Почему Онана не на скамейке запасных?»

«Подпишите Олисе, продайте тен Хага».

«Твоё время закончилось, босс».

«Плохой-плохой-плохой тренер».