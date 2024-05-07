«Он думает, что он Роналдиньо?!» Фанаты возмущены вызывающим поведением Маунта перед матчем с «Пэлас» - «МЮ» в итоге проиграл 0:4

Мэйсон выглядел чересчур самоуверенно.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4). Перед этим туром манкунианцы занимали шестую строчку с 54 очками. «Ньюкасл», обыграв «Бернли», набрал 56 баллов и обогнал «МЮ», а «Челси» после победы над «Вест Хэмом» сравнялся с ним по очкам, но вышел вперед за счет дополнительных показателей.

Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Уже после окончания матча с «Пэлас» болельщики в соцсетях обрушились с критикой на поведение экс-полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта - самым заплюсованным комментарием под видео стал: «Он думает, что он Роналдиньо?!»