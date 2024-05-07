😰 «Благодаря играм «МЮ» я понял, почему петухи кричат по утрам». Фанаты в ярости и требуют немедленной отставки тен Хага. На замену предлагают Сульшера, Фергюсона и Джонни Эванса
«Манчестер Юнайтед» провалился в матче с «Кристал Пэлас», получив сразу четыре безответных мяча.
Фанаты требуют немедленного увольнения голландца. Некоторые из них даже подхватили «утку», сделанную в виде официального объявления клуба.
Их реакция понятна.
💭 «Увольте тен Хага сегодня вечером».
💭 «Увольте его сейчас и назначьте кого-нибудь, кто хотя бы даст шанс побороться за еврокубки».
💭 «Просто увольте его и заставьте Алекса Фергюсона вернуться. Я больше не могу переживать».
💭 «Увольте этого глупого мошенника. Назначьте Оле временным тренером, чтобы у нас было больше шансов на победу в Кубке Англии, потому что Оле знает, как победить Пепа. У этого человека здесь нет будущего».
💭 «Нужно избавиться от Эрика тен Хага и поставить Джонни Эванса играющим тренером».
💭 «Благодаря играм «МЮ» я понял, почему петухи кричат по утрам».
Добавим, что «МЮ» пропустил уже 81 гол за сезон. Это рекордный показатель клуба с сезона-76/77. Впервые в истории АПЛ клуб проиграл 13 матчей за сезон.
Объясните тупому, пожалуйста
Обидно это все.
Наверное даже если Сульшера позвать - он обратно не придёт.
Всякие Поттеры, Тухели и весь этот бред, команде не помогут.
Может Каррик? Хотя бы финал кубка спасти.