😰 «Благодаря играм «МЮ» я понял, почему петухи кричат по утрам». Фанаты в ярости и требуют немедленной отставки тен Хага. На замену предлагают Сульшера, Фергюсона и Джонни Эванса

«Манчестер Юнайтед» провалился в матче с «Кристал Пэлас», получив сразу четыре безответных мяча.

Фанаты требуют немедленного увольнения голландца. Некоторые из них даже подхватили «утку», сделанную в виде официального объявления клуба.

Их реакция понятна.

💭 «Увольте тен Хага сегодня вечером».

💭 «Увольте его сейчас и назначьте кого-нибудь, кто хотя бы даст шанс побороться за еврокубки».

💭 «Просто увольте его и заставьте Алекса Фергюсона вернуться. Я больше не могу переживать».

💭 «Увольте этого глупого мошенника. Назначьте Оле временным тренером, чтобы у нас было больше шансов на победу в Кубке Англии, потому что Оле знает, как победить Пепа. У этого человека здесь нет будущего».

💭 «Нужно избавиться от Эрика тен Хага и поставить Джонни Эванса играющим тренером».

💭 «Благодаря играм «МЮ» я понял, почему петухи кричат по утрам».

Добавим, что «МЮ» пропустил уже 81 гол за сезон. Это рекордный показатель клуба с сезона-76/77. Впервые в истории АПЛ клуб проиграл 13 матчей за сезон.