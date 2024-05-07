Тен Хаг может потерять работу уже после ближайшего тура. «МЮ» предстоит сыграть против «Арсенала»
Другие источники утверждают, что доработает сезон.
Этот сезон для «Манчестер Юнайтед» стал настоящей катастрофой. Команда Эрика тен Хага побила уже множество антирекордов.
В понедельник вечер «МЮ» умудрился разгромно проиграть «Кристал Пэлас» − 0:4. Всего за сезон «Юнайтед» уступили в АПЛ тринадцать раз, что стало самым большим показателем с сезона-1989/90.
Команда идет на восьмом месте и рискует не попасть в еврокубки, чего не было десять лет. Тогда «МЮ» стал седьмым.
Поражение от «Пэлас» усилило давление на Эрика тен Хага. В британской прессе усилились предположения о том, что голландец может не доработать сезон.
Сэр Джим Рэтклифф отказался публично поддержать Тен Хага, а в качестве потенциальной замены называли ряд других тренеров, в том числе Томаса Тухеля и Гарета Саутгейта.
Тен Хагу нелегко: в воскресенье «Юнайтед» предстоит принять лидера АПЛ «Арсенал» в матче, в котором обеим командам нужно побеждать. Далее будут матчи с «Ньюкаслом» и «Брайтоном», а 25 мая − финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».
The Telegraph утверждает, что «Юнайтед» не планирует увольнять Тен Хага до финала на «Уэмбли», независимо от того, что произойдет в предстоящих матчах АПЛ.
«Инсайдеры с «Олд Траффорд» настаивают на том, что окончательное решение о будущем Тен Хага не будет принято до конца сезона, после финала Кубка Англии, хотя ряд игроков считают, что его судьба фактически предрешена», − говорится в сообщении.