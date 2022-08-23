«На прошлой неделе было больно»: Джейдон Санчо рассказал, как «МЮ» пережил два поражения на старте сезона

Великолепным голом выиграл для своей команды пока что главный матч сезона.

Отвечая на вопросы Sky Sports после матча Джейдон Санчо сказал: «Это много значит. Наши первые две игры прошли не так хорошо, как мы хотели, но сегодня все изменилось.

На прошлой неделе было очень больно, и мы знали, что должны прийти в себя, и сегодня вечером мы показали болельщикам, на что мы способны. Рады, что набрали три очка.

Я не осознавал, сколько времени у меня было, но как только я сбросил защитника, мне нужно было хладнокровие, чтобы закончить момент голом. Это очень много значит для всех нас. Мы идем дальше.

Вы видете, как реагируют болельщики. Мы получили три очка, и ждем следующего матча. Мы просто должны показывать результат, как сегодня, в каждой игре».

«Манчестер Юнайтед » одержал свою первую победу в новом сезоне, обыграв «Ливерпуль» со счетом 2:1 в понедельник благодаря голам Санчо и Маркуса Рэшфорда .

«Красные дьяволы» провально начали сезон Премьер-лиги 2022/23 с двух подряд поражений от «Брайтона» и «Брентфорда».