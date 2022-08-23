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«На прошлой неделе было больно»: Джейдон Санчо рассказал, как «МЮ» пережил два поражения на старте сезона

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Великолепным голом выиграл для своей команды пока что главный матч сезона.

Отвечая на вопросы Sky Sports после матча Джейдон Санчо сказал: «Это много значит. Наши первые две игры прошли не так хорошо, как мы хотели, но сегодня все изменилось.

На прошлой неделе было очень больно, и мы знали, что должны прийти в себя, и сегодня вечером мы показали болельщикам, на что мы способны. Рады, что набрали три очка.

Я не осознавал, сколько времени у меня было, но как только я сбросил защитника, мне нужно было хладнокровие, чтобы закончить момент голом. Это очень много значит для всех нас. Мы идем дальше.

Вы видете, как реагируют болельщики. Мы получили три очка, и ждем следующего матча. Мы просто должны показывать результат, как сегодня, в каждой игре».

«Манчестер Юнайтед » одержал свою первую победу в новом сезоне, обыграв «Ливерпуль» со счетом 2:1 в понедельник благодаря голам Санчо и Маркуса Рэшфорда .

«Красные дьяволы» провально начали сезон Премьер-лиги 2022/23 с двух подряд поражений от «Брайтона» и «Брентфорда».

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