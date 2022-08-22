Каземиро сказал, что хочет выиграть Премьер-лигу с «МЮ»

Перед переходом в «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступил на прощальной пресс-конференции, где бразилец рассказал о своих амбициозных планах, связанных с новым клубом:

«Эти перемены для меня большой вызов. Я разговаривал с женой всего три дня назад и она сказала, что я выгляжу как 18-летний парень, который очень взволнован своим новым проектом. Меня будоражит перспектива выступления в Премьер-лиге. Если бы я мог, я бы уже сегодня сыграл за «Юнайтед» против «Ливерпуля». Я очень взволнован, ведь перехожу в клуб с великой историей. Мне придется много работать, чтобы сделать себе имя в новом клубе, потому что там я еще ничего не выиграл».

Футболист сборной Бразилии также сказал, чего от него могут ожидать болельщики «МЮ»:

«В «Манчестер Юнайтед» я прежде всего хочу показать свое отношение к клубу, свое уважение. Все, что я сделал в «Реале», я хочу сделать и в новом клубе. Я хочу показать свой боевой настрой, трудолюбие, профессионализм. Я хочу усердно работать каждый день, чтобы показать, насколько серьезно я отношусь к фанатам. Я хочу выиграть чемпионат там, я знаю, что это захватывающая лига».

Каземиро добавил: «Я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Я чувствую, что нахожусь в действительно хорошей форме, морально я чувствую себя прекрасно, и я хочу продолжать наслаждаться своей повседневной жизнью, и, надеюсь, я смогу это сделать в Манчестере. Сейчас прекрасный момент, чтобы принять это решение».

Флорентино Перес пожелал Каземиро удачи в его новом клубе:

«Ты переходишь в легендарный клуб, в «Манчестер Юнайтед», там ты продолжишь творить историю».

Испанское издание Marca сообщает, что Каземиро будет представлен как игрок «Манчестер Юнайтед» перед сегодняшним матчем против «Ливерпуля».

Ожидается, что бразилец дебютирует за «красных дьяволов» в субботу, в матче против «Саутгемптона».