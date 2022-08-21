«Они бесчувственны — в команде нет ни характера, ни сердца»: Руни уничтожает игроков «МЮ»

В своей колонке для The Times о неудачном начале сезона премьер -лиги для «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни написал много неприятного об игроках «Футбол развивался тактически и улучшался технически за время моей игры, но основы не меняются.

Если не бежать, если не прилагать усилий, можно проиграть любой команде. Я никогда не видел, чтобы в «Манчестер Юнайтед» так не хватало этих основных качеств. На их матч с "Брентфордом" было тяжело смотреть.

Эрик тен Хаг был прав, когда вызывал игроков и говорил о голоде, и с его стороны было достаточно справедливо пригласить их на дополнительную тренировку, где он попросил их пробежать ту же дистанцию, на которую "Брентфорд" их опередил.

Тен Хаг проделал много самоанализа на этой неделе и, я уверен, будет предъявлять много требований, чтобы получить реакцию от своих игроков.

Но с этой группой это происходит так долго, что для изменения их образа жизни потребуется что-то радикальное. Они бесчувственны — в команде нет ни характера, ни сердца».

«Красные дьяволы» в этом сезоне показали две действительно плохие игры, и им нужно отчаянно восстанавливаться против «Ливерпуля » в понедельник.