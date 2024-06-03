Артета, Тен Хаг или Клопп? Сравниваем первые два сезона тренеров «Арсенала», «МЮ» и «Ливерпуля»

До сих пор неизвестно, останется ли Эрик тен Хаг на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». По двум сезонам, которые нидерландец провел у руля клуба, существуют диаметрально разные оценки.

В настоящее время руководство «Юнайтед» проводит оценки сезона-2023/24, чтобы принять решение о будущем Тен Хага в Манчестере. Несмотря на все проблемы во время чемпионата, команда смогла завершить год на высокой ноте, обыграв в финале Кубка Англии «Манчестер Сити».

Тем не менее, восьмое место в АПЛ может стать гибельным для Тен Хага, хотя по статистике, которую подготовил фан-аккаунт UtdFaithfuls, тренера нужно оставлять.

За два первых сезона на «Олд Траффорд» 54-летний специалист заработал в среднем больше очков, чем Микель Артета и Юрген Клопп за два первых года в «Ливерпуле» и «Арсенале».

Цифры не врут? Стоит ли Эрику Тен Хагу дать второй шанс? Пишите в комментариях.