Артета, Тен Хаг или Клопп? Сравниваем первые два сезона тренеров «Арсенала», «МЮ» и «Ливерпуля»
До сих пор неизвестно, останется ли Эрик тен Хаг на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». По двум сезонам, которые нидерландец провел у руля клуба, существуют диаметрально разные оценки.
В настоящее время руководство «Юнайтед» проводит оценки сезона-2023/24, чтобы принять решение о будущем Тен Хага в Манчестере. Несмотря на все проблемы во время чемпионата, команда смогла завершить год на высокой ноте, обыграв в финале Кубка Англии «Манчестер Сити».
Тем не менее, восьмое место в АПЛ может стать гибельным для Тен Хага, хотя по статистике, которую подготовил фан-аккаунт UtdFaithfuls, тренера нужно оставлять.
За два первых сезона на «Олд Траффорд» 54-летний специалист заработал в среднем больше очков, чем Микель Артета и Юрген Клопп за два первых года в «Ливерпуле» и «Арсенале».
Цифры не врут? Стоит ли Эрику Тен Хагу дать второй шанс? Пишите в комментариях.
У человека настолько отборные клоуны были в обороне.
А по Тен Хаагу...
Нужно понять,не он ли причина такого количества травм?
Не его ли требования.
В топ-матчах он способен подраться,но стабильности на дистанции нет.
Иногда МЮ так возят,глазам поверить трудно и делают это середняки.
Клопп пришел в команду которая заняла 6 место потратил 100 миллионов продав на 80. Команда для которой 5-7 места были нормой
Тх пришел в команду которая хоть и заняла 6 место но лишь из-за тупости назначения Рангника, а до этого была 2 и 3, и вообще за последние 10 лет лишь трижды была ниже 4 места. Потратил 500 миллионов. И занял 8 место с командой которая до этого 40 лет не занимала место ниже 6 .
стата понятна даже идиоту, стата набита на омонии, ковентри, уиганах и прочей лабуде.