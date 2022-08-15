За 48 часов до матча с «Брентфордом» в «МЮ» случился скандал. Игроки недовольны Роналду и капитанством Магуйра

Сказать, что у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы - ничего не сказать.

Менеджеры приходят и уходят, но дисгармония в раздевалке остается проблемой. И, по словам Сэмюэля Лакхерста, очень надежного репортера, раздевалка взорвалась в «Юнайтед» всего за 48 часов до матча с «Брентфордом».

Некоторые игроки первой команды были вовлечены в жаркий спор в Кэррингтоне в четверг.

Боевой дух игроков, похоже, упал до предела из-за худшего старта в АПЛ за 30 лет.

Игроки недовольны решением Эрика тен Хага оставить Магуайра капитаном. Большинство «скептически» относится к его званию и стартовой роли.

Желание Криштиану Роналду уйти также ухудшило ситуацию, и некоторые игроки надеются, что ситуация улучшится, если он уйдет.

Плохое отношение к 37-летнему игроку появилось после того, как он выразил свое недовольство капитанством Магуайра и бывшим менеджером Оле Гуннаром Сульшером.