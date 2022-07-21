В 13 лет тен Хаг пришел на телевидение и «украл» шоу у Йохана Кройфа. Через год «Летучий голландец» возглавил «Аякс»

Поспорил с легендой насчет работы тренеров с молодыми футболистами.

Эрик тен Хаг в детстве был участником одного из шоу Йохана Кройффа на голландском телевидении. В 1984 году, за год до того, как Кройф начал свою блестящую управленческую карьеру в «Аяксе», он приглавил в свое шоу несколько молодых футболистов, в том числе Тен Хага – тогда розовощекого юношу с густыми каштановыми волосами.

Тен Хагу тогда было всего 13 лет, но в ходе обсуждения он говорил с удивительной зрелостью, переключив все внимание на себя. Разговор касался темы криков тренеров на молодежь.

Кройфф, трехкратный обладатель «Золотого мяча», спросил: «Но ведь часто случается, что тренер кричит. Или с вами, ребята, этого не происходит?»

В ответ Тен Хаг сказал не по годам серьезно ответил: «Я думаю, тренерам следует следить за тем, чтобы вы не кричать слишком много на молодых футболистов, потому что вы можете сломать такого игрока. Мальчик в отличие от взрослого игрока не может что-то ответить на такие крики.

Эти ребята тренируются почти каждый день в течение недели. Если они продолжают совершать одни и те же ошибки, вы должны помочь им».

Затем Кройф спросил: «Значит, вы проводите различие между молодежным и взрослым футболом?» - на что Тен Хаг сказал «Конечно».

Новый босс «Манчестер Юнайтед» подтвердил это заявление 38-летней давности делом – накануне его в трансляцию попал его крик «Что, черт возьми, ты делаешь?!» игроку с боковой линии во время товарищеской матча с «Кристал Пэлас» (3:1).

Перейдя на тренерскую работу, Тен Хаг смог воплотить в жизнь идеи Кройффа «Total Football» и добиться успеха в «Аяксе», с которым он выиграл три титула Eredivisie.

Он рассказал о той встрече с Кройффом в интервью NOS Sports и объяснил, почему у него так много фотографий легенды «Барселоны» и «Аякса».

«Есть причина, по которой у меня в офисе есть фото Кройффа. Победа важна, но я хочу побеждать в определенном стиле.

Вы должны демонстрировать красивый футбол, потому что вы играете для людей. Йохан Кройф все еще здесь, вы можете почувствовать его ДНК».

Тен Хаг, похоже, уже реализует свою философию и в «Юнайтед» - «красные дьяволы» с энтузиазмом относятся к новой кампании и демонстрируют крайне атакующий футбол.