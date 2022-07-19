Про использование популярных инъекций португальцем было известно давно, но такие подробности появились впервые.

Согласно источнику Marca (La Razon), Криштиану Роналду сделал еще один решительный шаг к поддержанию идеального телосложения, сделав инъекции ботокса в интимные места, а точнее в пенис.

Утверждается, что эти инъекции увеличивают толщину половых органов примерно на один-три сантиметра. Эти методы часто используются порнозвездами. Эффект от инъекций ботокса может длиться до двух лет.

Согласно источнику, процедура не является рискованной и не требует наложения швов.

Болельщики сразу же вспомнили вирусное видео с участием Криштиану, когда тот выступал за «Манчестер Юнайтед» в эпоху Алекса Фергюсона.