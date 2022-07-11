«Он совершил ошибку»: Мерфи критикует Тен Хага после решения оставить капитаном Магуайра

Выступая на радио talkSPORT, бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи сказал: «Тен Хаг считает, что это правильно, но я думаю, что он, вероятно, совершил ошибку. Я думаю, что пришло время сменить капитана и руководство «Манчестер Юнайтед».

«Я бы отдал повязку тому, кто достаточно хорош, чтобы справиться с этим. Я не хотел бы, чтобы Магуайр был капитаном в следующем сезоне, но это не значит, что я бы избавился от него. Я думаю, что он хороший игрок. Просто думаю, что капитанская повязка - это слишком много для него.

Его выступления улучшились бы, если бы у него этого не было. Он способен на большее, и лучший способ получить от него это — отнять капитанство. Эта ответственность является бременем, и она истощает его.

«Манчестер Юнайтед» — огромный клуб, самый большой в мире, и такому клубу нужен капитан, который способен справиться с этим".

Магуайру вручили капитанскую повязку на «Олд Траффорд» после его прихода в клуб из «Лестера» летом 2019 года.