«Манчестер Юнайтед» среди команд, заинтересованных в Рюдигере

Текущее соглашение Рюдигера с лондонским клубом истекает в июне. «Челси» не может вести переговоры о новом контракте с 29-летним игроком, пока не появится новый владелец клуба из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

В результате другие клубы усилили погоню за центральным защитником. «Реал Мадрид» и «ПСЖ» также были связаны с игроком, а «Барселона» вела переговоры с его представителями.