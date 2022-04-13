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«Манчестер Юнайтед» среди команд, заинтересованных в Рюдигере

Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер остается вариантом для «Манчестер Юнайтед», а Ральф Рангник рекомендует клубу соотечественника-немца, сообщает Daily Mail.

Текущее соглашение Рюдигера с лондонским клубом истекает в июне. «Челси» не может вести переговоры о новом контракте с 29-летним игроком, пока не появится новый владелец клуба из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

В результате другие клубы усилили погоню за центральным защитником. «Реал Мадрид» и «ПСЖ» также были связаны с игроком, а «Барселона» вела переговоры с его представителями.

 

В отчете утверждается, что процесс «ускорится» в ближайшие семь дней после того, как «Челси» вылетел из Лиги чемпионов.

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