Пол Мерсон: «Я ошеломлен тем, что «Манчестер Юнайтед» подписал с Бруну новый контракт»

«Я ошеломлен», — сказал бывший защитник «Арсенала» Пол Мерсон Sky Sports, обсуждая решение «Манчестер Юнайтед» подписать с Бруно Фернандешем новый долгосрочный контракт.

«Вы продлеваете ему контракт на четыре года и получаете больше денег, но может прийти тренер, и он может ему не понравиться».

«Ему может не нравиться, как Бруну подбрасывает руки вверх и стонет, когда не получает мяч. Это может быть Тен Хаг, которому может понадобиться кто-то еще».

«Я в шоке, я не могу поверить в то, что происходит. В «Манчестер Юнайтед» все делается спонтанно. Если только они не определились с тренером — а я в этом сомневаюсь — и сказали: «Вы хотите Фернандеша?» Мы его подпишем».

Фернандеш подписал новый контракт, согласно которому он будет связан с «красными дьяволами» как минимум до 2026 года, хотя у клуба есть возможность продлить его до 2027 года.