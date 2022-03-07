«МЮ» готовится к уходу Роналду и ведет переговоры со звездой «Эвертона»

Хотя первая половина сезона на «Олд Траффорд» началась для Криштиану Роналду удачно, последнее время дела его идут не лучшим образом.

Роналду забил всего один гол в последних восьми матчах Премьер-лиги, его голевая засуха усилила давление на временного тренера Ральфа Рангника.

Однако стоит отметить, что не только Криштиану, но иего товарищи по «Юнайтед» не в лучшей форме.

Нападающий Маркус Рэшфорд забил всего пять голов за почти столько же месяцев, Эдинсон Кавани борется с травмами, 37-летний Роналду вынужден неделю за неделей возглавлять линию атаки «красных дьяволов».

CaughtOffside понимает, что, хотя решение покинуть клуб в конечном итоге останется за Роналду, если он решит уйти, «МЮ» не будет пытаться убедить 37-летнего футболиста остаться.

Мэтт Джадж, глава отдела трансферов, уже провел переговоры с представителями Ришарлисона из «Эвертона», чтобы подстраховаться на случай ухода Криштиану.

Представители нападающего ждут значительного повышение его текущей зарплаты, в «Эвертоне» он зарабатывает чуть менее 5 миллионов фунтов стерлингов в год, а также предполагаемую комиссию за трансфер от 60 до 70 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний Ришарлисон присоединился к «Эвертону» в 2018 году из «Уотфорда» за 35 миллионов фунтов.

С момента прибытия в «Гудисон Парк» южноамериканец провел 138 матчей во всех соревнованиях, забив 59 голов.