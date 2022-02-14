Алан Ширер: «Юнайтед» — клуб, лишенный стратегии, он стал временным футбольным клубом»

«Когда я смотрю на «Манчестер Юнайтед», я вижу хаос, команду, лишенную какой-либо идентичности, и институт, лишенный стратегии, чьи последние три тренера, если включать Майкла Кэррика, были временными», — написал легенда сборной Англии Алан Ширер для Athletic.

«Они стали временным футбольным клубом — клубом опекунов, где власть размылась, а игроки живут в мире оправданий, — клубом, который потратил целое состояние, чтобы стать по-настоящему незаурядными».

«На поле они изношены и оборваны, раздражительны и вспыльчивы, ищут кого обвинить, не зная, кто они и что они».

Ширер прав: похоже, что «Манчестер Юнайтед» потерял чувство направления, и приход Ральфа Рангника мало что изменил.

После ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» катятся вниз, и, похоже, света в конце туннеля не видно.