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Вспомните всех, кто играл за «Спартак» в провальной ЛЧ с 1:18? Тут 22 фамилии

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Легендарные и не очень.

21 год назад, 12 ноября 2002-го, «Спартак» влетел «Валенсии» 0:3 и оформил печальный антирекорд: шесть поражений в группе Лиги чемпионов с разницей 1:18.

А вспомните, кто выходил на поле за красно-белых в турнире? Выглядит как нереальная задача даже для самых преданных фанатов клуба!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

43 комментария

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dreamstep
15/ 22 - спрашивается, нафиг мне всё это в голове )
+10
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Don_Krebs
Половину этого компоста вспомнил. С таким составом даже в чемпионате России было стыдно выступать, не то что в Лиге чемпионов.
+7
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Боевой Бурят Путина
«А что Титов?» (с)
У меня тот спартаковский «триумф» ассоциируется, прежде всего, с отвратительной игрой лысого усача на воротах и сменившего его Левицкого, а также Мойзесом Пинейро
+5
-1
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dimonivanov
Нужна как минимум одна поправка - Сычев. Сто процентов помню, что в заявку в том году включили Сычева, который к тому моменту уже покинул команду. Тогда были ещё обсуждения в СМИ, типа что это значит.
+3
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Ar
Ответ Don_Krebs
Половину этого компоста вспомнил. С таким составом даже в чемпионате России было стыдно выступать, не то что в Лиге чемпионов.
Не ну тут была вполне перспективная молодежь, да и ветераны не все еще сдулись. Многие еще помнили победы над Реалом, Арсеналом, Спортингом и Байером. Два года всего прошло. Просто связывать все это в единый организм было некому. В воротах дыра, в опорке после ухода Булатова дыра, в полузащите проблемы с креативом. Добавь на эти позиции 3-4 топовых игрока и такого позора точно не было бы. Но и Романцев уже поплыл и Червиченко нарулил.
+3
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Mikko
Это позорище 1:18 даже вспоминать не хочется. На что там Червиченко с Романцевым в ЛЧ надеялись, по дешевке слепив некое подобие команды из говна и палок, до сих пор непонятно.
+3
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Sergey Kazachenko
Калиниченко
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thtscrz
Ответ Alexander Prokofyev
Ну не всухую же. Павленко, кажется, кому-то вколотил. В тесте забыл таких звезд как Кебе и Фло. Печально
Данишевский забил один
+2
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Сергей Иовлев
Ответ Alexander Prokofyev
Ну не всухую же. Павленко, кажется, кому-то вколотил. В тесте забыл таких звезд как Кебе и Фло. Печально
Данишевский Ливерпулю забил.
+2
0
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out_nma
Ответ Алексей Гусев
нигерийский защитник? А такое было?
Онгусанья, был и такой, на игру с Валенсией в шиповках вышел)
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Сергей Иовлев
Я думал, что этот состав не забуду никогда: до сих пор ночью вскакиваю в холодном поту, когда мне снится тот Спартак.

Тем не менее, не всё так плохо - всего-лишь 15/22.
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Константин Степанов
Романцев
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Alexander Prokofyev
Ну не всухую же. Павленко, кажется, кому-то вколотил.
В тесте забыл таких звезд как Кебе и Фло. Печально
+1
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Benny Blanco
Ответ Вечно в бане
21/22. Даже не подумал, что Торбинский тогда уже играл, Павленко помнил, а вот его - нет. Вообще не преданный фанат Спартака, скорее наоборот, но тот сезон был первым, когда я смотрел футбол в сознательном возрасте, смотрел много и внимательно, вот и все герои того эпического похода с 1-18 в памяти отпечатались. Кроме Марсело Силвы. В душе не ###(помню), кто это такой, вбил наугад несколько известных бразильских фамилий - он открылся. Наверное, лучше было настраивать тест так, чтобы засчитывало только полное имя.
Про Торбинского существует байка, что Сами Хююпия, защитник Ливерпуля, встретив его в подтрибунке Энфилда, взял Дмитрия за руку, думая что это один из мальчиков, сопровождающих игроков на поле.
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ dimonivanov
Нужна как минимум одна поправка - Сычев. Сто процентов помню, что в заявку в том году включили Сычева, который к тому моменту уже покинул команду. Тогда были ещё обсуждения в СМИ, типа что это значит.
в начале сентября Сычева уже дисквалифицировали за разрыв контракта. в заявке на ЛЧ его не было
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Вечно в бане
21/22.

Даже не подумал, что Торбинский тогда уже играл, Павленко помнил, а вот его - нет. Вообще не преданный фанат Спартака, скорее наоборот, но тот сезон был первым, когда я смотрел футбол в сознательном возрасте, смотрел много и внимательно, вот и все герои того эпического похода с 1-18 в памяти отпечатались.

Кроме Марсело Силвы. В душе не ###(помню), кто это такой, вбил наугад несколько известных бразильских фамилий - он открылся. Наверное, лучше было настраивать тест так, чтобы засчитывало только полное имя.
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artemt56
Вспомнил всех, видимо много архивного футбола в последнее время смотрю. Последними вспомнил Тчуйсе и Кудряшова. Справедливости ради, Роберт Скарлетт тоже был в той заявке, на первые два матча (выезд в Базель и дома с "Валенсией") был в запасе, но на поле не вышел.
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Jorge S.
О, 1-18 это было великолепно, до сих пор с удовольствием вспоминаю.
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Timur Sagitov
16/22 - Кебе, Абрамидзе (похожее крутилось в голове, но думал ЦСКА), Огунсанья, Силва, Кудряшов, Фло. Все знакомые игроки, просто не вспомнил.
Для поклонника Локо, наверное ок. Футболом начал интерсоваться в тот год, интернета не было - следил из других источников.
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Shuller18
Состав пушка конечно. Можно долго иронизировать над культовыми 1:18, однако тот Спартак, предоставляющий собой сплав из сбитых лётчиков, сырой молодёжи и непонятных негров, из которых некоторые профессиональными футболистами считались с натяжкой, был даже близко не уровня ЛЧ. Следующий сезон с 10 местом в РПЛ лишь подтвердил данный факт
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Брэд Либил
Я вот точно помню, что Погребняка дозаявляли на ту ЛЧ. И кажется, Скарлетт всё же был в заявке.
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mad89
17/22 - стыдно, что не вспомнил всех, потому что в целом то всех знаю и помню зачем-то)
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Ruscello
17/22
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Максим 1986
15 вписал. Неберущихся было трое. Остальных не успел вспомнить.)
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dimonivanov
Ответ Анатолий Дмитриевич
в начале сентября Сычева уже дисквалифицировали за разрыв контракта. в заявке на ЛЧ его не было
Ещё раз повторю: в заявку на ЛЧ в том году включили Сычева, который к тому моменту уже покинул команду. Тогда были ещё обсуждения в СМИ, типа что это значит.
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