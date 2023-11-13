Вспомните всех, кто играл за «Спартак» в провальной ЛЧ с 1:18? Тут 22 фамилии

Легендарные и не очень.

21 год назад, 12 ноября 2002-го, «Спартак» влетел «Валенсии» 0:3 и оформил печальный антирекорд: шесть поражений в группе Лиги чемпионов с разницей 1:18.

А вспомните, кто выходил на поле за красно-белых в турнире? Выглядит как нереальная задача даже для самых преданных фанатов клуба!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!