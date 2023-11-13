Вспомните всех, кто играл за «Спартак» в провальной ЛЧ с 1:18? Тут 22 фамилии
Легендарные и не очень.
21 год назад, 12 ноября 2002-го, «Спартак» влетел «Валенсии» 0:3 и оформил печальный антирекорд: шесть поражений в группе Лиги чемпионов с разницей 1:18.
А вспомните, кто выходил на поле за красно-белых в турнире? Выглядит как нереальная задача даже для самых преданных фанатов клуба!
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
У меня тот спартаковский «триумф» ассоциируется, прежде всего, с отвратительной игрой лысого усача на воротах и сменившего его Левицкого, а также Мойзесом Пинейро
Тем не менее, не всё так плохо - всего-лишь 15/22.
В тесте забыл таких звезд как Кебе и Фло. Печально
Даже не подумал, что Торбинский тогда уже играл, Павленко помнил, а вот его - нет. Вообще не преданный фанат Спартака, скорее наоборот, но тот сезон был первым, когда я смотрел футбол в сознательном возрасте, смотрел много и внимательно, вот и все герои того эпического похода с 1-18 в памяти отпечатались.
Кроме Марсело Силвы. В душе не ###(помню), кто это такой, вбил наугад несколько известных бразильских фамилий - он открылся. Наверное, лучше было настраивать тест так, чтобы засчитывало только полное имя.
Для поклонника Локо, наверное ок. Футболом начал интерсоваться в тот год, интернета не было - следил из других источников.