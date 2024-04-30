«Бавария» не дала Моуринью исполнить мечту: взять ЛЧ «Реалом». Вспомните всех из того полуфинала!

У немцев всего 12 футболистов!

В 2012-м «Бавария» и «Реал» зарубились в полуфинале Лиги чемпионов. Оба матча завершились победами хозяев 2:1, а после серии пенальти Жозе Моуринью оказался на коленях из-за разочарования.

А вспомните всех участников того полуфинального противостояния?

Результаты теста пишите в комментарии.