«Бавария» не дала Моуринью исполнить мечту: взять ЛЧ «Реалом». Вспомните всех из того полуфинала!
У немцев всего 12 футболистов!
В 2012-м «Бавария» и «Реал» зарубились в полуфинале Лиги чемпионов. Оба матча завершились победами хозяев 2:1, а после серии пенальти Жозе Моуринью оказался на коленях из-за разочарования.
А вспомните всех участников того полуфинального противостояния?
Результаты теста пишите в комментарии.
После того обидного поражения Реал стабильно выбивает Баварию с ЛЧ,и забирает серию пенальти ))