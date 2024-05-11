Миранчук – 14-й российский легионер в полуфиналах еврокубков. Попробуйте вспомнить всех!

«Аталанта» вышла в финал Лиги Европы, а Алексей Миранчук появился на поле в обоих полуфинальных матчах против «Марселя». И он стал 14-м российским легионером в полуфиналах еврокубков (учитывая и СССР).

Попробуете вспомнить всех? В качестве подсказок – год, турнир и сезон. Учитываем только тех, кто играл, а не отсиживался на скамейке.

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