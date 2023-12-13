Too Old to Die Young
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У Кима из «Баварии» украли рисоварку. Повод осознать, как сильна в Азии любовь к рису

Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
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Сформировал менталитет миллиардов.

У игрока «Баварии» Ким Мин Чжэ украли рисоварку, когда он организовывал переезд. Вероятно, кто-то из прохожих просто подобрал ее, лежащую на улице, когда никто не видел.

Выглядит как новость из мира стереотипов, но если чуть сменить оптику: действительно интересно: почему рис – это главная еда Азии? Как это отразилось на целых культурах и как глубоко укрепился культ всего лишь одной крупы? И не смещает ли другая еда смещает позиции риса на азиатских столах?

Осознаем это многовековое явление через 20 характерных фактов.  

1. В десятке стран-лидеров по потреблению риса только одна не из Азии – на десятом месте Нигерия. Ее опережают  Япония, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, Индия. И очевидный лидер – Китай.

2. В 2010-м китайские ученые выяснили, что каменные блоки Великой китайской стены соединены клейкой массой из риса. И рабочие ели тот же рис, из которого потом делали раствор для строительства.

3. Историки из Стэнфордского университета считают, что выращивание риса предопределило социальные отношения в Японии. Сложность процесса воспитала терпеливость и вынудила семьи объединяться – например, из-за ирригационной системы. Обычная ситуация древних японцев: вода спускается вниз по склону и постепенно орошает огромное поле. Вражда привела бы к голоду, поэтому семьи искали компромисс и совместно занимались системой полива. Отсюда корни и жесткой социальной иерархии, где каждый знает место и чем ему заниматься.

4. В Китае, согласно большому исследованию, рисовая культура подавила в людях индивидуализм. Пример: студенту дали задание – нарисовать себя в виде кружочка. У американцев они получаются самые большие, у европейцев поменьше, а вот у азиатов и в особенности у китайцев из «рисовых» провинций – самые маленькие.

5. В VII веке японцы использовали рис как валюту. Им платили налоги низшие слои населения, а самураи получали рисом зарплату. А на Филиппинах рис заменял монеты даже в XVIII веке.

6. В Азии 200 миллионов фермеров работают на рисовых полях. Это почти пять процентов всех людей части света.

7. Рисовые поля в Индонезии занимают 100 тысяч квадратных километров. Это примерно половина Беларуси.

8. Есть простое объяснение, почему в Азии все еще обожают рис? Доктор Леонг-Салобир считает, что для большинства азиатов это просто комфортная еда, которая навевает ностальгические чувства о временах, когда риса ели еще больше. А попытки приготовить его оригинально вызывают тревогу: «Когда любитель риса из Азии видит, как иностранец готовит способом, отличным от его культуры, возникает чувство недоверия, как будто нарушается порядок вещей».   

9. В традиции японских императоров – самим сажать рис. Например, действующий император Нарухито делает это публично: садится на корточки в спортивном костюме и рассыпает семена риса на грядке императорского дворца. Традицию утвердил император Хирохито (при нем Япония воевала во Второй мировой и оккупировала Китай). Все это яркий личный пример, чтобы мотивировать народ, когда сельское хозяйство затянуло в кризис.  

10. В 1980-х Непал уже был большим экспортером риса, хотя его в стране могли регулярно позволить только зажиточные люди – остальные лишь по праздникам. Но к 90-м и нулевым ситуация изменилась, и теперь у большинства непальцев рис стал основным продуктом на столе. Это случилось благодаря правительственной программе, когда рисом засыпали те районы страны, где он не растет. Это привело к лени фермеров: они забросили местные культуры (ячмень и пшеницу), потому что им доставляют мешками еще совсем недавно недоступный деликатес.

11. Народный фольклор Вьетнама называет рис «белым золотом» и предлагает необычную версию его появления. Рис возник на небе в виде большого шара и навещал каждый дом. Однажды одна женщина подметала пол, чтобы поприветствовать небесный шарик. Он оказался в доме, когда хозяйка еще подметала, ударился о метлу и разлетелся на множество рисинок.

12. В корейском языке есть минимум сотня пословиц и идиом, которые связаны с рисом. Например, «лечь и съесть рисовую лепешку» – это что-то вроде «проще простого». «Собака, съевшая рис» – так характеризуют плохих и грубых людей. А фраза «Ты уже поел риса?» равносильна нашему «Как дела?» – здесь корейцы подразумевают именно настроение и самочувствие, а не действительно ли вы ели сегодня рис. 

13. Есть историко-лингвистические исследования, которые доказывают: языки современной Азии (японский, корейский, монгольский и тюркский) постепенно пошли от одного фермерского хозяйства северо-восточного Китая, где девять тысяч лет назад выращивали рис и просо.

14. Вы знаете автомобиль Honda и футболиста Кейсуке Хонду. Попробуйте отгадать, как же переводится «Хонда»… Да, снова затрагивается тема риса – «восходящее поле» (естественно, не просто зеленый луг, а рисовое поле).

15. В тайской культуре считается, что у риса есть душа. Его подносят монахам, а миски ставят рядом с храмом. Также его нежелательно рассыпать, ведь он появился раньше Будды и имеет сопоставимое по сакральности значение. 

16. Люди в Азии все еще трепетно относятся к статусу риса и правилам его употребления. Например, в 2021-м британский дворецкий и телеведущий Грант Хэррольд сказал, что рис ни в коем случае нельзя есть руками. И тут же получил вал критики за то, что раздает советы чужой культуре.

Например, от китайской журналистки Луизы Тэм: «Китайцы и азиаты всегда ели рис правильно. Мы едим всеми нашими пятью чувствами: зрением, звуком, обонянием, вкусом и осязанием. Кто на Земле стал бы использовать нож и вилку, чтобы подбирать рисовые крупинки или соскребать их с тарелки? Тот, кто решит есть рис таким образом, скорее всего, умрет с голоду».

17. Безусловный лидер по поеданию риса в мире – Бангладеш. В среднем только за день его житель съедает почти полкилограмма. Местный министр сельского хозяйства недоумевает и просит граждан переходить на менее углеводную еду.  

18. Для Индии рис – священная еда («сын неба, который никогда не умирает», согласно индуизму). Он используется во многих религиозных ритуалах. Например, когда ребенок впервые пробует рис, это обставляется как отдельная церемония (аннапрашана) с участием всей семьи.  

19. Для 70% китайцев рис – основной продукт питания (за год страна съедает 152 млн тонн). А в развивающихся странах Азии (от Камбоджи до Лаоса) люди 70% ежедневных калорий получают из риса.

20. Зря думаете, что рис – это лишь еда. Все его компоненты использовались. В Японии стебли перерабатывались для татами-ковриков, отруби добавлялись в косметический скраб, рисовая паста применялась в переплетном деле, а также в технологии окрашивания тканей шелка для кимоно.

Здесь много фактов о древности и корнях любви к рису миллионов людей. А все ли так безусловно сейчас? Не совсем. Так, обычный японец в разы сократил рис в рационе (со 118 кг в 1962-м до 51 кг в 2020-м). Также в Японии хлеб опередил рис как самый продаваемый в стране продукт еще в 2011-м.

В Южной Корее схожая тенденция – с 1990-х каждый год потребления риса падает в год на 2,4% (связано с вестернизацией питания). И при этом в стране все равно его переизбыток.

Фото: unsplash.com/Pille R. Priske, Sandy Zebua; pexels.com/Rattasat, Huy Phan; wikipedia.org; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

23 комментария
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Так рис реально шикарная тема.
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над темной водой и над рисовым полем над нами летит самолет
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самый дорогой рис купили в Арсенал
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Ответ Артем Андреев
Тема плова не раскрыта.
Тему приберегли для статьи про Файзуллаева.
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Тема плова не раскрыта.
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Еще Сяоми - маленькая рисинка переводится
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Солнце встает над рекой Хуанхэ,
Китайцы на поле идут.
Горсточку риса в правой руке
И Мао портреты несут))
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мне кажется в России рис не столько азиатская еда, сколько своя) ну кто не любил молочную кашу на рисе в детстве? а ведь этим применение риса не ограничивается, классная штука. я даже удивился, что РФ нет в топ-10 по потреблению риса, но там в топе, видать, только рис и едят, а у нас и макаршки, и пюрешка, и гречка в рационе имеется)
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Рис всему голова
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Можно было проще: рис очень урожайный и при этом колорийный. Им можно накормить огромные массы людей, даже по сравнению с пшеницей. В этом наверное на первом месте среди всех с/х культур
Но да, для его возделывания нужны коллективные усилия и трудолюбие. Это не как с зерновыми - посеял и гуляй Вася
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Ким шикарный игрок, был бы он не корейцем, а хорватом или англичанином, то стоил бы сотку.
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Только, что вернулся из Индонезии где пробыл целый месяц. Риса, съел больше, чем за всю жизнь:(
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Ответ Федя-гол
над темной водой и над рисовым полем над нами летит самолет
Берег молчит, море поёт
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Ответ Федя-гол
над темной водой и над рисовым полем над нами летит самолет
На рисе сидит крановщица с улыбкой Джоконды
В небе летит самолёт Ленинград-Амстердам
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Ответ Георгий Михеев
Гадость этот ваш рис. В школе им кормили в 90-х, есть было невозможно.
У азиатов совсем другой рис, более клейкий. И готовят вкусно
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Ответ Константин Лобандиевский
У азиатов совсем другой рис, более клейкий. И готовят вкусно
Это да. Особенно тайский десерт манго стики райс - бомба.
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Ответ GibsonFlyingV
Ким шикарный игрок, был бы он не корейцем, а хорватом или англичанином, то стоил бы сотку.
Англичане понятно, но с хорватами что не так?
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Ответ zzzeeerrrooo
Англичане понятно, но с хорватами что не так?
С ними все так, но ценник высокий
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Ответ Нургалиев Разрешил
Еще Сяоми - маленькая рисинка переводится
а еще футбольный фанат - 足球迷 - чуть другой иероглиф. Но тоже mi )
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