Сотни мужчин на лошадях отбирают друг у друга тушу козла – это очень важный спорт Средней Азии

Бузкаши, кок-бору, козлодрание.

Хаотичное зрелище : мужчины в шлемофонах скачут на большом поле. Но наездников так много, что пространства между ними почти нет, и, кажется, тут не далеко до массовой давки. Еще эти мужчины бьют хлыстом лошадей соперников и наклоняются к земле, чтобы схватить обезглавленную и потрепанную тушу козла. Цель – дотащить ее до ворот, казана или начерченного мелом на земле круга.

Это не сразу понятное и суровое зрелище – настоящий спорт с вековыми традициями. У него есть три название: козлодрание, кок-бору и наиболее употребляемое бузкаши. Оно зародилось еще в X веке и помогало молодым наездникам крепче держаться на лошади. Забава для конкретной цели появилась у десятков народов, получив свои названия и особенности правил.

Объясняем, почему у бузкаши десятки тысяч последователей и сегодня.

В бузкаши массово играют в Средней Азии и даже в России, а в некоторых странах это национальный спорт

Бузкаши популярен в степной местности, но постепенно расширяет географию.

Россия. Да, у нас тоже играют в бузкаши, называя его обычно козлодранием или кок-бору. Соревнования по командам регулярно проводятся в Башкирии и на Алтае. Лошадей для игр два года держат в горах, а перед соревнованиями проводят жесткий отбор – нужны самые выносливые лошади. Организаторы говорят, что козлодрание помогает сохранять тюркские традиции.

В 2019 году соревнования по бузкаши проходили даже в Москве. Тогда многие впервые узнали об этой игре и возмутились, увидев фото лошади с окровавленной челюстью. Организатор игры Нурбек Курбаналиев говорил, что лошадь через три дня поправилась, а люди преувеличили жестокость игры: ни одна из лошадей серьезно не пострадала.

Впрочем, зрители игры утверждали другое: почти у всех лошадей порваны рты, а зрелище напоминает «жестокий цирк», который радовал только привыкших к этому спорту киргизов. Еще небольшой размер ипподрома мешал лошадям, которые привыкли к просторным полям.

Следственный комитет в итоге даже провел проверку мероприятия. Как оказалось, его организовала федерация кок-бору Кыргызстана – не по международным правилам (например, сейчас принято играть муляжом козла, а не настоящей тушей). За это, например, турнир раскритиковала федерация Казахстана, назвав московское бузкаши «маскарадом».

Казахстан. Тут игру называют кокпаром. Его во времена СССР запрещали, но все равно проводились – только подальше в степи. Сейчас в кокпар часто играют спонтанно прямо на оживленной дороге – за это иногда арестовывают до десяти суток. Для многих молодых казахстанцев игра стала откровением и более зрелищным времяпровождением, чем футбол.

Кыргызстан. У Казахстана и Кыргызстана давние разногласия , как именно нужно проводить бузкаши. Казахстан хочет популяризировать спорт, отказавшись от настоящего козла и обезопасив лошадей. Кыргызстан – за сохранение традиций.

У киргизов бузкаши возведен до национального статуса, игры проходят в честь любого важного праздника. А пик соревнований с Казахстаном достигается на Играх кочевников – это соревнования с традиционными для степи видами спорта. В последний раз сборная Казахстана победила 4:3.

Таджикистан. Здесь играют во время праздника весны Навруз и свадеб. Сезон бузкаши продолжается с ноября по апрель (иногда игры проходят и при жаре в 40 градусов), а победитель получает верблюда.

Афганистан. В бузкаши все еще играют, несмотря на затянувшийся кризис и приход к власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Люди говорят , что игра остается одной из немногих отдушин в тяжелое время. Хотя некоторые медиа писали , что бузкаши запрещен в стране новыми властями, как это уже было до 2001 года.

Случилось обратное – «Талибан» организует соревнования, где поле для бузкаши заставлено рекламными баннерами, а у всадников на жакетах прицеплены спонсорские нашивки. А правила игр даже прописывает местный Олимпийский комитет: за тушу козла бьются в формате 5х5 за два тайма по 45 минут.

Более серьезным препятствием для бузкаши в современном Афганистане оказалась его дороговизна. На содержание одной лошади уходит до 750 долларов в месяц – даже зажиточные люди бросают бузкаши, и соревнования теряют статус: «Они уже не такие красочные, как раньше. Сейчас люди едва сводят концы с концами, пытаясь прокормить семьи», – говорит афганский владелец лошади.

США. Кстати, именно из-за афганской королевской семьи связана недолгая жизнь бузкаши в США. Потомок короля афганского короля распространил спорт в 1940-х в Кливленде: играли на полях для американского футбола, а вместо туши козла использовали мяч, который был обтянут овчиной.

Бузкаши под критикой даже в родных странах – но он все равно популярен (появлялся даже в «Рэмбо»)

Бузкаши – этически сложный спорт, который трудно представить в западной стране как нечто обыденное. Медиа часто называют игру «смертельное поло», на что участники бузкаши обычно отвечают, что для бейсбольных мячей использовалась кожа вола, а в Испании до сих пор популярна коррида.

К тому же, козел для бузкаши забивается по особым правилам: его перед смертью хорошо кормят и успокаивают. «Ирония в том, что козла бузкаши убивают с большим уважением, чем коров, из которых делают гамбургеры в McDonald’s», – говорят защитники бузкаши.

В странах, где бузкаши неприкасаем как традиция, тоже возникают движения, которые ставят под сомнение этичность спорта. Например, в Казахстане активисты и спортивные чиновники добились, чтобы местный кокпар проводился без настоящего козла. Страны Ближнего Востока тоже постепенно отворачиваются от бузкаши. Молодое поколение предпочитает классический спорт запада, а не традиционные игры, которые расходятся с современными нормами.

Фанаты постарше им говорят: бузкаши – это больше не про спорт, а про наследие тюркских народов. А в ХХ веке необычная игра вообще попала в поп-культуру: правила и дух игры описаны в книгах о степных странах, и им посвящены несколько фильмов. Например, первый из них снят еще в 1958 году – французский «Ущелье дьявола» рассказывает о мальчике, который не слушается брата и самостоятельно отправляется на большую игру бузкаши.

В 2013 году фильм о бузкаши номинировался на «Оскар» в категории короткометражек. «Мальчики бузкаши» рассказывает о лучших друзьях, которые играют в бузкаши и переживают в Кабуле непростые времена.

Самое известное появление бузкаши в массовой культуре связано с третьей частью «Рэмбо». Там герой Сильвестра Сталлоне за десять секунд уясняет от моджахедов правила, сначала падает с лошади после стычки с соперником, но все же поднимает с земли тушу козла – и тут к полю подлетает советская армия.

Фото: РИА Новости /Амир Исаев, Валерий Мельников