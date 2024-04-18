Лучший русский в истории НХЛ? Осмысляем великий сезон Кучерова

Легенда №86.

В 2022-м The Athletic выпустил свой топ-100 игроков в истории НХЛ. Под 72-м номером в него вошел Никита Кучеров – и репортер издания Джо Смит пробрался к маэстро из Майкопа, чтобы это сообщить и обсудить.

«Вы шутите, да?» – отреагировал Кучеров. По мнению легенды №86, чтобы находиться в такой компании, нужно быть быстрее и сильнее. В конце концов, нужно обладать более мощным броском.

Через два года, в 2024-м, Кучеров выдал 140-очковый сезон – такого нет ни у одного русского хоккеиста, включая тех, кто на пике был быстрее и сильнее Кучерова. Включая тех, кто мощнее бросал.

Такого сезона нет ни у Александра Овечкина, ни у Евгения Малкина, ни у Павла Буре.

Если вы возьмете 10 лучших личных русских сезонов НХЛ в истории, то увидите фамилию «Кучеров» три раза. В топ-3 русских сезонов НХЛ эта фамилия встречается дважды – на первой и второй позиции.

Вдруг кто упустил: набрав 129-е очко в сезоне-2023/24, Кучеров побил русский рекорд за одну регулярку. Рекорд, который в 2019 году сам установил на планке 128 очков.

Достижения Кучерова в регулярках было легко игнорировать на фоне неудач «Тампы» в плей-офф (после рекордного чемпионата-18/19 «Лайтнинг» получили 0-4 от «Коламбуса» в первом раунде), но после лета-2021 это делать невозможно.

У Кучерова теперь два чемпионских перстня (меньше, чем у Малкина, но больше, чем у Овечкина; в оба захода Кучеров был лучшим бомбардиром плей-офф), а кроме того – два финала и два финала конференции.

По всем возможным параметрам это один из лучших русских игроков в истории.

Рейтинг The Athletic от 2022-го утверждал примерно то же самое: среди наших игроков Кучеров в нем – шестой, после Овечкина, Малкина, Федорова, Буре и Дацюка, выше Василевского, Могильного и Зубова.

С момента составления того списка прошло 2,5 года, Никита выдал еще два мощных сезона: шестой лучший в истории русской НХЛ и еще один первый! Кажется, это повод подвинуть Кучерова повыше. Не правда ли?

Главное по историческому сезону: Кучеров больше бросает и все так же много тренируется

Макдэвид проводит еще один грандиозный сезон и набирает в регулярке 132 очка.

Маккиннон проводит монструозный сезон и набирает 138 очков.

У Никиты Кучерова – 144. Как мы назовем его сезон?

При всем богатстве выбора вариант напрашивается один: классический кучеровский.

На самом деле небольшое отличие от того, что мы видели на дистанции всей предыдущей карьеры Кучерова, есть – Никита больше бросает. Эту разницу иллюстрировать проще простого – у Кучерова +30 бросков к прошлому сезону и +0,5 к лучшему числу бросков за матч за карьеру.

Интересная деталь: в смысле бросков по ходу этого сезона Кучеров просто уничтожает Стивена Стэмкоса – одного из самых знаменитых шутеров поколения. У Кучерова +50 к Стэмкосу в принципе и +80 в равных составах. Вау.

Смотрите, что произошло: в «Тампе»-2024 Кучеров одновременно и плеймейкер, и главный финишер. В большинстве эта конфигурация возвращается к хрестоматийному состоянию (Никита больше отдает, Стивен чаще бросает), но в равных составах Кучеров делает более-менее все – и в равных составах разница бросков между ним и Стэмкосом впечатляет.

В этом хочется рассмотреть какой-то коренной перелом, но я не думаю, что этот перелом существует. Плюс 30 бросков – не перелом. Это – корректировка.

В этом сезоне Никита дал всем нам, пишущим о хоккее, жирный повод еще раз покопаться в настройках его игры – и ни одна попытка не раскрыла ничего нового. Коллеги с The Athletic выдали самый значительный заход и провели замечательную работу: поговорили с одноклубниками, выяснили кое-какие детали и даже имели несколько подходов к самому Кучерову – и там ничего не изменилось.

Цитата: «как описывают его партнеры по команде, Кучеров начинает индивидуальную тренировку с того, что 60 раз отклеивает шайбу от борта, часто – бэкхэндом. Потом делает 100 передач. Потом 40 входов в зону. Попить воды. Повторить. Он работает над броском, дриблингом, катанием и многими другими аспектами».

Ну то есть: Кучеров очень много тренируется. По-прежнему.

Кучеров сосредоточен на хоккее. По-прежнему.

Кучеров отдает по 300-400 передач за тренировку. По-прежнему.

В этом парадокс: нам хочется найти какую-то новизну, а суть такого перфоманса и величия Кучерова – в многолетней и ежедневной работе. Хочешь 140 очков без данных Маккиннона/Макдэвида? Поработай на льду лет 15 дополнительно – и тогда, может быть, получится.

В чем величие Кучерова? Перед нами все тот же человек с самым тонким игровым мышлением на планете, который на это мышление поставил всю свою жизнь в хоккее.

Но на этом его работа не закончилась: мышление не играет в хоккей само, оно играет ногами/руками – и уровень мышления Кучеров поддерживает регулярной (кажется, ежедневной) работой над руками.

В этом сезоне команде понадобились его броски – и команда их получила, как она обычно получает от Кучерова то, что ей нужно.

Кучеров спас для «Тампы» этот сезон

Проблем было много. Первую часть регулярки «Лайтнинг» прошли без Василевского. Защита, и так опустевшая без Макдоны уже года два, переживает травму Сергачева – в итоге тренеры экспериментировали с парнями из фарма (имел место призыв норвежца Эмиля Мартинсена Лиллеберга).

Василевский после возвращения не взлетел в привычный для себя топ по показателю «голы, отраженные сверх ожидаемых» и вообще находится в этом списке где-то за пределами пяти десятков. Нет-нет, Андрей по-прежнему тащит, но защита действительно стала слабее и один вратарь не может компенсировать потерю качества. Периодами «Тампа» пропускает неконтролируемо много.

Вообще обнаружить суперсилу в этих «Лайтнинг» за пределами Кучерова не так и просто.

У Пойнта – крепкий сезон, но в связке со 140-очковым форвардом он не дотянул и до сотни. Стэмкос остался в районе 80 очков – он не молодеет и уверенно движется к ветеранскому формату (среди бомбардиров из топ-30 у Стивена худший показатель полезности – «-22»). Хедман в порядке, но без блеска прошлых лет, что тоже максимально объяснимо.

«Тампа» добрала свое во второй половине за счет Василевского, опыта и в целом плотного состава (в котором есть блистательные цепные псы типа Хэйгла, Пола и, конечно же, Сирелли). Но именно величие Кучерова сделало этот сезон в целом таким же уверенным, как и раньше. Да, «молнии» выпали за пределы первой тройки дивизиона, но в конце отставание от «Торонто» оказалось недраматическим и борьбы за место в уайлд-кард команда избежала – то есть все спокойно, как и раньше.

И это «как и раньше» обеспечивают чудовищные 144 очка Кучерова. Если б его сезон был просто отличным – где-то на 100 с небольшим очков – положение «Тампы» было бы совсем не таким. Например, вопрос с плей-офф мог быть не решен до сих пор. Или места в плей-офф вообще могло не быть. Оно могло быть под вопросом к дедлайну – и тогда организация могла пойти вообще по другой траектории.

Не то чтобы роль Кучерова прежде была менее значительной; но сейчас его супергеройский хоккей помог команде как никогда.

И все-таки: где место Кучерова в иерархии наших суперзвезд?

Это вопрос-ловушка, на который невозможно ответить двумя словами.

Как любому канадцу будет сложно обойти Гретцки по совокупности достижений, так и любому россиянину сложно бороться с Овечкиным – слишком много тот наклепал голов, слишком яркой была (и остается) харизма Ови, чтобы ее можно было как-то подвинуть.

У Малкина и Федорова больше кубков, Буре так эффектно летал, что память о его игре живет до сих пор. Что делать?

Я бы обратил внимание на две таблицы.

Первая – список наших игроков по набранным за всю историю очкам.

В нем Кучеров восьмой сейчас и, очевидно, когда-то будет в топ-4. Но погоня за Ови и Малкиным – это вопрос здоровья, а у Никиты уже есть целиком пропущенная регулярка-2021. И в целом эта таблица оценивает не пик, а дистанцию: дольше играешь – выше забираешься.

Тут помогает вторая таблица – по карьерным очкам в среднем за матч.

Тут Кучеров первый на пару с Панариным. Минус этой таблицы – Малкин и Овечкин входят в нее со своими ветеранскими годами, с просевшей результативностью; так что топ тоже не может быть показателем.

А еще есть таблица лучших сезонов – в ней у Кучерова две первые позиции.

Я думаю вот что:

1. Вопрос определения лучшего во многом вопрос символический – и в символическом поле спорить с Овечкиным не сможет никто в нашей истории; 2. Вопрос определения лучшего – во многом вопрос вкуса, то есть того, как мы смотрим хоккей и какие достижения считаем реально важными.

Похоже на то, что лучшего каждый из нас для себя определит сам, переключаясь между этими тремя таблицами и хайлайтами на ютубе.

И так же похоже, что этим грандиозным сезоном Кучеров втащил себя в список игроков, которых мы будем обсуждать, выясняя, кто же на самом деле лучше всех.

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Фото: AP Photo /Nick Wass, Chris O’Meara, Jason Behnken