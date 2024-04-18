Лучший русский в истории НХЛ? Осмысляем великий сезон Кучерова
Легенда №86.
В 2022-м The Athletic выпустил свой топ-100 игроков в истории НХЛ. Под 72-м номером в него вошел Никита Кучеров – и репортер издания Джо Смит пробрался к маэстро из Майкопа, чтобы это сообщить и обсудить.
«Вы шутите, да?» – отреагировал Кучеров. По мнению легенды №86, чтобы находиться в такой компании, нужно быть быстрее и сильнее. В конце концов, нужно обладать более мощным броском.
Через два года, в 2024-м, Кучеров выдал 140-очковый сезон – такого нет ни у одного русского хоккеиста, включая тех, кто на пике был быстрее и сильнее Кучерова. Включая тех, кто мощнее бросал.
Такого сезона нет ни у Александра Овечкина, ни у Евгения Малкина, ни у Павла Буре.
Если вы возьмете 10 лучших личных русских сезонов НХЛ в истории, то увидите фамилию «Кучеров» три раза. В топ-3 русских сезонов НХЛ эта фамилия встречается дважды – на первой и второй позиции.
Вдруг кто упустил: набрав 129-е очко в сезоне-2023/24, Кучеров побил русский рекорд за одну регулярку. Рекорд, который в 2019 году сам установил на планке 128 очков.
Достижения Кучерова в регулярках было легко игнорировать на фоне неудач «Тампы» в плей-офф (после рекордного чемпионата-18/19 «Лайтнинг» получили 0-4 от «Коламбуса» в первом раунде), но после лета-2021 это делать невозможно.
У Кучерова теперь два чемпионских перстня (меньше, чем у Малкина, но больше, чем у Овечкина; в оба захода Кучеров был лучшим бомбардиром плей-офф), а кроме того – два финала и два финала конференции.
По всем возможным параметрам это один из лучших русских игроков в истории.
Рейтинг The Athletic от 2022-го утверждал примерно то же самое: среди наших игроков Кучеров в нем – шестой, после Овечкина, Малкина, Федорова, Буре и Дацюка, выше Василевского, Могильного и Зубова.
С момента составления того списка прошло 2,5 года, Никита выдал еще два мощных сезона: шестой лучший в истории русской НХЛ и еще один первый! Кажется, это повод подвинуть Кучерова повыше. Не правда ли?
Главное по историческому сезону: Кучеров больше бросает и все так же много тренируется
Макдэвид проводит еще один грандиозный сезон и набирает в регулярке 132 очка.
Маккиннон проводит монструозный сезон и набирает 138 очков.
У Никиты Кучерова – 144. Как мы назовем его сезон?
При всем богатстве выбора вариант напрашивается один: классический кучеровский.
На самом деле небольшое отличие от того, что мы видели на дистанции всей предыдущей карьеры Кучерова, есть – Никита больше бросает. Эту разницу иллюстрировать проще простого – у Кучерова +30 бросков к прошлому сезону и +0,5 к лучшему числу бросков за матч за карьеру.
Интересная деталь: в смысле бросков по ходу этого сезона Кучеров просто уничтожает Стивена Стэмкоса – одного из самых знаменитых шутеров поколения. У Кучерова +50 к Стэмкосу в принципе и +80 в равных составах. Вау.
Смотрите, что произошло: в «Тампе»-2024 Кучеров одновременно и плеймейкер, и главный финишер. В большинстве эта конфигурация возвращается к хрестоматийному состоянию (Никита больше отдает, Стивен чаще бросает), но в равных составах Кучеров делает более-менее все – и в равных составах разница бросков между ним и Стэмкосом впечатляет.
В этом хочется рассмотреть какой-то коренной перелом, но я не думаю, что этот перелом существует. Плюс 30 бросков – не перелом. Это – корректировка.
В этом сезоне Никита дал всем нам, пишущим о хоккее, жирный повод еще раз покопаться в настройках его игры – и ни одна попытка не раскрыла ничего нового. Коллеги с The Athletic выдали самый значительный заход и провели замечательную работу: поговорили с одноклубниками, выяснили кое-какие детали и даже имели несколько подходов к самому Кучерову – и там ничего не изменилось.
Цитата: «как описывают его партнеры по команде, Кучеров начинает индивидуальную тренировку с того, что 60 раз отклеивает шайбу от борта, часто – бэкхэндом. Потом делает 100 передач. Потом 40 входов в зону. Попить воды. Повторить. Он работает над броском, дриблингом, катанием и многими другими аспектами».
Ну то есть: Кучеров очень много тренируется. По-прежнему.
Кучеров сосредоточен на хоккее. По-прежнему.
Кучеров отдает по 300-400 передач за тренировку. По-прежнему.
В этом парадокс: нам хочется найти какую-то новизну, а суть такого перфоманса и величия Кучерова – в многолетней и ежедневной работе. Хочешь 140 очков без данных Маккиннона/Макдэвида? Поработай на льду лет 15 дополнительно – и тогда, может быть, получится.
В чем величие Кучерова? Перед нами все тот же человек с самым тонким игровым мышлением на планете, который на это мышление поставил всю свою жизнь в хоккее.
Но на этом его работа не закончилась: мышление не играет в хоккей само, оно играет ногами/руками – и уровень мышления Кучеров поддерживает регулярной (кажется, ежедневной) работой над руками.
В этом сезоне команде понадобились его броски – и команда их получила, как она обычно получает от Кучерова то, что ей нужно.
Кучеров спас для «Тампы» этот сезон
Проблем было много. Первую часть регулярки «Лайтнинг» прошли без Василевского. Защита, и так опустевшая без Макдоны уже года два, переживает травму Сергачева – в итоге тренеры экспериментировали с парнями из фарма (имел место призыв норвежца Эмиля Мартинсена Лиллеберга).
Василевский после возвращения не взлетел в привычный для себя топ по показателю «голы, отраженные сверх ожидаемых» и вообще находится в этом списке где-то за пределами пяти десятков. Нет-нет, Андрей по-прежнему тащит, но защита действительно стала слабее и один вратарь не может компенсировать потерю качества. Периодами «Тампа» пропускает неконтролируемо много.
Вообще обнаружить суперсилу в этих «Лайтнинг» за пределами Кучерова не так и просто.
У Пойнта – крепкий сезон, но в связке со 140-очковым форвардом он не дотянул и до сотни. Стэмкос остался в районе 80 очков – он не молодеет и уверенно движется к ветеранскому формату (среди бомбардиров из топ-30 у Стивена худший показатель полезности – «-22»). Хедман в порядке, но без блеска прошлых лет, что тоже максимально объяснимо.
«Тампа» добрала свое во второй половине за счет Василевского, опыта и в целом плотного состава (в котором есть блистательные цепные псы типа Хэйгла, Пола и, конечно же, Сирелли). Но именно величие Кучерова сделало этот сезон в целом таким же уверенным, как и раньше. Да, «молнии» выпали за пределы первой тройки дивизиона, но в конце отставание от «Торонто» оказалось недраматическим и борьбы за место в уайлд-кард команда избежала – то есть все спокойно, как и раньше.
И это «как и раньше» обеспечивают чудовищные 144 очка Кучерова. Если б его сезон был просто отличным – где-то на 100 с небольшим очков – положение «Тампы» было бы совсем не таким. Например, вопрос с плей-офф мог быть не решен до сих пор. Или места в плей-офф вообще могло не быть. Оно могло быть под вопросом к дедлайну – и тогда организация могла пойти вообще по другой траектории.
Не то чтобы роль Кучерова прежде была менее значительной; но сейчас его супергеройский хоккей помог команде как никогда.
И все-таки: где место Кучерова в иерархии наших суперзвезд?
Это вопрос-ловушка, на который невозможно ответить двумя словами.
Как любому канадцу будет сложно обойти Гретцки по совокупности достижений, так и любому россиянину сложно бороться с Овечкиным – слишком много тот наклепал голов, слишком яркой была (и остается) харизма Ови, чтобы ее можно было как-то подвинуть.
У Малкина и Федорова больше кубков, Буре так эффектно летал, что память о его игре живет до сих пор. Что делать?
Я бы обратил внимание на две таблицы.
Первая – список наших игроков по набранным за всю историю очкам.
В нем Кучеров восьмой сейчас и, очевидно, когда-то будет в топ-4. Но погоня за Ови и Малкиным – это вопрос здоровья, а у Никиты уже есть целиком пропущенная регулярка-2021. И в целом эта таблица оценивает не пик, а дистанцию: дольше играешь – выше забираешься.
Тут помогает вторая таблица – по карьерным очкам в среднем за матч.
Тут Кучеров первый на пару с Панариным. Минус этой таблицы – Малкин и Овечкин входят в нее со своими ветеранскими годами, с просевшей результативностью; так что топ тоже не может быть показателем.
А еще есть таблица лучших сезонов – в ней у Кучерова две первые позиции.
Я думаю вот что:
1. Вопрос определения лучшего во многом вопрос символический – и в символическом поле спорить с Овечкиным не сможет никто в нашей истории; 2. Вопрос определения лучшего – во многом вопрос вкуса, то есть того, как мы смотрим хоккей и какие достижения считаем реально важными.
Похоже на то, что лучшего каждый из нас для себя определит сам, переключаясь между этими тремя таблицами и хайлайтами на ютубе.
И так же похоже, что этим грандиозным сезоном Кучеров втащил себя в список игроков, которых мы будем обсуждать, выясняя, кто же на самом деле лучше всех.
Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова
Фото: AP Photo/Nick Wass, Chris O’Meara, Jason Behnken
1) Он преобразил команды, она была на дне, когда он пришел, в целом сделал Вашингтон хоккейным городом, без него этот клуб был бы середничком
2) Нереальный бомбардир, первые 15 лет помимо красивых голов, он был ещё и отличным чекером, шел в столкновения, всех крушил, что несвойственно звезде в команде.
3) Здоровье, несмотря на силовой стиль сумел столько лет пройти без травм, богатырь.
4) Стабильность: ему меняли крюк, попросили сменить темный визор, чтобы вратари видели глаза, но его бросок просто убийственный.
5) Харизма: весельчак, шоумен, всё, что обожают в Америки и даже Кросби пускаи и канадец, по популярности Ови не уступает ему точно.
6) Офис и большинство: поменял тактику в хоккее, его зона - офис это, как у Грецки была зона за воротами, это знак величия
7) Энтузиазм: видно, что ему сейчас всё сложнее дается и если бы не погоня за рекордом, может он и закончил, но эта гонка, которая казалась ещё 5 лет назад, как что-то невозможное, теперь вполе реальна.
8) Лицо НХЛ: он с Кросби были лицом лиги 15 лет, это нереально долго, да ещё он не американец или канадец, сложно представить если бы он был одним из них, какой популярности достиг бы.
9) Победа в 2018: думаю очень много фанатов хоккея, вне зависимости от национальности, поддержки другого клуба были рады, когда он поднял чашку, он так много страдал, вылетал каждый год, что его искренняя радость против Вегаса, как у ребенка не могла не спровоцировать улыбку и уважение, что он столько лет к этому шел.
Сорри за длинное сообщение))
Никита самый обыкновенный москвич.
У, к слову, Овечкина не харизма, а все полки заставлены индивидульными наградами, никому из приведенных в статье такого и не снилось.
Ведь после появления европейского стиля, старые бобры стояли на своем, что их стиль лучше, зрелищней . Последним кумиром они считали Линдроса, который должен был доказать превосходство канадского стиля. Но не судьба... А потом приехал этот парень....борты затрещали...
И , да до третьей кружки пива они были за Кросби, после..."он должен был родиться канадцем"...
Скупая слеза....
https://www.hockey-reference.com/leagues/stats.html
В среднем по голам - Буре (6й)
По передачам - Малкин (34й)
В среднем по передачам - пока Панарин (12й, Куч 13й)
По очкам - Овечкин (13й)
В среднем по очкам - пока Кучеров (12й)
Бонус: по вбрасываниям - Николишин (50й) :)
Давайте дождемся окончания карьер всех ребят и будем сравнивать. Кучеров великий хоккеист.