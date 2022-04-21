«Магнитка» затащила ЦСКА в свою вселенную. Когда на льду весело, «Металлург» не остановить

Забиваешь шесть – и ты в безопасности.

Какой-то сумбурный получился матч, правда? Все вроде бы на месте: голы, атаки, сумасшедшие попадания, но как-то все это слишком легко. Хультстрем блистательно попадает от синей линии, делает 2:1, а через несколько секунд, буквально, Григоренко теряется между линиями защиты «Металлурга», получает пас от Сергеева и фирмово кладет в ближний угол – 2:2.

И вроде бы «вау», но… где же сопротивление? Почему на обоих пятаках так просторно? Почему так здорово летят броски? Почему счет растет так легко, прямо в геометрической прогрессии и даже круче (в первом периоде – 1 шайба, во втором – 7)?

С другой стороны, мы с вами уже все это видели – в серии «Магнитки» с «Авангардом». Мешки заброшенных шайб, вполне сумасшедшая результативность, легко пропущенные и легко забитые голы. Все это у «Металлурга» уже было – и он вышел из той серии победителем.

И сегодня было видно, что «Металлургу» легко. Что он не паникует после пропущенных шайб. Что он готов забивать много. Лицо этого «Металлурга» – Николай Голдобин. Видели его сегодня? Играл, будто это двусторонка, а не Кубок Гагарина. Раз пошел в обводку, отдал пас, на паузе зашел на чужой пятак – ну и до броска недалеко.

Вся «Магнитка» сегодня была примерно такой, и ей сегодня было очень легко. А для ЦСКА это очень новый формат, у армейцев на пути не было ничего такого. Были гораздо более предсказуемые матчи и сценарии, от первого раунда до финала конференции. Что будет вот в этом веселом формате?

Да, можно сказать, что успех ЦСКА в финале зависит от того, удастся ли армейцам держать счет близким к 2:1 в свою пользу. Но Кубок Гагарина – это не настолько простое соревнование. Тут по-любому нужно уметь что-то еще. У ЦСКА вряд ли получится удержать «Магнитку» в таких жестких рамках.

Придется забивать – и забивать много. Получится ли?

Финал только начинается.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 1-1

Фото: metallurg.ru; РИА Новости/Александр Овчаров