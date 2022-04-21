«Магнитка» затащила ЦСКА в свою вселенную. Когда на льду весело, «Металлург» не остановить

Забиваешь шесть – и ты в безопасности.
Какой-то сумбурный получился матч, правда? Все вроде бы на месте: голы, атаки, сумасшедшие попадания, но как-то все это слишком легко. Хультстрем блистательно попадает от синей линии, делает 2:1, а через несколько секунд, буквально, Григоренко теряется между линиями защиты «Металлурга», получает пас от Сергеева и фирмово кладет в ближний угол – 2:2.
И вроде бы «вау», но… где же сопротивление? Почему на обоих пятаках так просторно? Почему так здорово летят броски? Почему счет растет так легко, прямо в геометрической прогрессии и даже круче (в первом периоде – 1 шайба, во втором – 7)?
С другой стороны, мы с вами уже все это видели – в серии «Магнитки» с «Авангардом». Мешки заброшенных шайб, вполне сумасшедшая результативность, легко пропущенные и легко забитые голы. Все это у «Металлурга» уже было – и он вышел из той серии победителем.
И сегодня было видно, что «Металлургу» легко. Что он не паникует после пропущенных шайб. Что он готов забивать много. Лицо этого «Металлурга» – Николай Голдобин. Видели его сегодня? Играл, будто это двусторонка, а не Кубок Гагарина. Раз пошел в обводку, отдал пас, на паузе зашел на чужой пятак – ну и до броска недалеко.
Вся «Магнитка» сегодня была примерно такой, и ей сегодня было очень легко. А для ЦСКА это очень новый формат, у армейцев на пути не было ничего такого. Были гораздо более предсказуемые матчи и сценарии, от первого раунда до финала конференции. Что будет вот в этом веселом формате?
Да, можно сказать, что успех ЦСКА в финале зависит от того, удастся ли армейцам держать счет близким к 2:1 в свою пользу. Но Кубок Гагарина – это не настолько простое соревнование. Тут по-любому нужно уметь что-то еще. У ЦСКА вряд ли получится удержать «Магнитку» в таких жестких рамках.
Придется забивать – и забивать много. Получится ли?
Финал только начинается.
Финал
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
- 1:0 – 7 Майе (Земченок, Голдобин)
- 1:1 – 23 Абрамов (Карнаухов)
- 2:1 – 25 Хультстрем (Хабаров, Майе)
- 2:2 – 25 Григоренко (Сергеев, Каменев)
- 3:2 – 26 Неколенко ()
- 3:3 – 32 Слепышев (Плотников)
- 4:3 – 36 Зернов (Карпов, Никонцев)
- 5:3 – 38 Лайпсик (Майе)
- 6:3 – 54 Голдобин (Майе, Лайпсик)
- 6:4 – 60 Окулов (Плотников, Абрамов)
Счет в серии – 1-1
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Фото: metallurg.ru; РИА Новости/Александр Овчаров
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