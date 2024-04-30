Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли в следующем сезоне: «Нет четвертого звена, третьего. Уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Кучеров может еще прибавить»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин оценил игру Никиты Кучерова в плей-офф.

«Тампа» проиграла «Флориде» (1-4) в первом раунде Кубка Стэнли. Никита Кучеров набрал 7 (0+7) очков в 5 играх.

«Не могу сказать, что он выступил не на своем уровне. У него семь очков, пусть и не было голов. Были моменты, где-то не повезло.

Он бросал, но шайба не влетала. Здесь еще удача нужна.

Если говорить о шансах на титул в следующем сезоне, надо будет посмотреть, кого доберет «Тампа». Сейчас у них нет четвертого звена, даже третьего. Не хватает тех людей, которые разрушают. Они уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Не по лидерам. А так – почему нет.

Думаю, Василевский следующей сезон проведет посильнее. Пересмотрят подготовку.

Смотрите, сейчас Панарин на пик вышел, а Кучеров на два года младше. Значит, Никита может еще прибавить», – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.

3 комментария
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У Тампы куча долгосрочных контрактов, следующие два сезона не будет высоких пиков на драфте, талантливой молодёжи тоже особо нет, то есть ребилд делать сейчас смысла нет от слова вообще. Ещё пару лет поболтаются в центре таблицы, а там как карта ляжет.
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Флорида просто сильнее. И в следующем сезоне Тампе будет тяжело в борьбе за плей-офф
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Ген. менеджеры сами решат есть ли у них полноценные третье и четвертые звенья
Тампа всё ещё грозная сила в лиге
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