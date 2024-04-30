Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли в следующем сезоне: «Нет четвертого звена, третьего. Уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Кучеров может еще прибавить»
Геннадий Курдин оценил игру Никиты Кучерова в плей-офф.
«Тампа» проиграла «Флориде» (1-4) в первом раунде Кубка Стэнли. Никита Кучеров набрал 7 (0+7) очков в 5 играх.
«Не могу сказать, что он выступил не на своем уровне. У него семь очков, пусть и не было голов. Были моменты, где-то не повезло.
Он бросал, но шайба не влетала. Здесь еще удача нужна.
Если говорить о шансах на титул в следующем сезоне, надо будет посмотреть, кого доберет «Тампа». Сейчас у них нет четвертого звена, даже третьего. Не хватает тех людей, которые разрушают. Они уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Не по лидерам. А так – почему нет.
Думаю, Василевский следующей сезон проведет посильнее. Пересмотрят подготовку.
Смотрите, сейчас Панарин на пик вышел, а Кучеров на два года младше. Значит, Никита может еще прибавить», – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.
Тампа всё ещё грозная сила в лиге