Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли в следующем сезоне: «Нет четвертого звена, третьего. Уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Кучеров может еще прибавить»

Геннадий Курдин оценил игру Никиты Кучерова в плей-офф.

« » проиграла «Флориде» (1-4) в первом раунде Кубка Стэнли. набрал 7 (0+7) очков в 5 играх.

«Не могу сказать, что он выступил не на своем уровне. У него семь очков, пусть и не было голов. Были моменты, где-то не повезло.

Он бросал, но шайба не влетала. Здесь еще удача нужна.

Если говорить о шансах на титул в следующем сезоне, надо будет посмотреть, кого доберет «Тампа». Сейчас у них нет четвертого звена, даже третьего. Не хватает тех людей, которые разрушают. Они уступают «Флориде» в сбалансированности состава. Не по лидерам. А так – почему нет.

Думаю, следующей сезон проведет посильнее. Пересмотрят подготовку.

Смотрите, сейчас Панарин на пик вышел, а Кучеров на два года младше. Значит, Никита может еще прибавить», – сказал , первый тренер Никиты Кучерова.