21 комментарий

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Форма «Спартака» из 27 лоскутов – вау! Каждый символизирует свой период истории

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Можно утонуть в отсылах и ностальгии.

«Спартак» запустил в продажу эксклюзивную комбинированную форму: она соткана из памятных комплектов за всю историю.

Начиная с самого первого сезона до свежего дизайна, в котором взяли Кубок России-2022

Вот все ракурсы.

Чтобы ориентироваться, «Спартак» показал, откуда что взялось. Спереди:

И сзади:

Рассмотрели? Теперь нужно погрузиться в детали.

Давайте вспомним, как выглядели эти знаковые формы целиком и как сложились для «Спартака» сезоны, выбранные для этой яркой ретромайки.

1922-й: зарождение

Команда сформировалась в нынешнем виде, год берут за точку отсчета. Тогда у клуба появилось новое название – «Московский клуб спорта». Команда, за которую играли братья Старостины, Станислав Леута и Константин Квашнин, только-только построила стадион и зарабатывали выездными матчами в разных городах СССР. Сразу стали учиться жить как частный клуб.

1927-й: первая полоса

«Пищевики» (название на тот момент) впервые в истории сыграли в форме с поперечной полосой – но не белой, а красной. За год до этого Николай Старостин привлек к спонсорству союз пищевых производителей, а «Пищевики» переехали на стадион «Томский», который вмещал 13 тысяч зрителей.

1940-й: удивительный голубой

«Спартак» занял третье место в чемпионате и вылетел из Кубка Москвы в четвертьфинале. Гостевой комплект состоял из голубой майки, а также черных трусов и гетр – сейчас такое сложно представить. Но вот на ретрофутболке именно голубой лоскут как напоминание.

1947-й: и немного зеленый

«Спартак» занял в чемпионате СССР только восьмое место, зато в четвертый раз выиграл Кубок СССР. В то время раз гостевой комплект московского клуба был зеленого цвета – нетривиально. И настолько ярко, что теперь на спине ретрофутболки есть его фрагмент.

1983-й: три полоски

Скачок сразу на 36 лет: «Спартак» в чемпионате СССР с серебром (впереди только «Днепр»), и в четвертьфинале Кубка УЕФА – там проиграли «Андерлехту». Тогда на рукавах «Спартака» появились три полоски от adidas.

1986-й: линии по вертикали

После неудачного старта в чемпионате СССР (шли даже последними), «Спартак» ближе к концу выправился и взял бронзу, отстав от киевского «Динамо» всего на два очка. В Кубке УЕФА вылетели в третьем раунде – от австрийского клуба «Сваровски-Тироль», который расформировали через шесть лет.

Форма «Спартака» в том сезоне отличалась вертикальными полосками на обоих комплектах. Кстати, бонусный квиз: найдите на фото Станислава Черчесова и Александра Бубнова!

1988-й: шашечка

Сезон стал провальным для «Спартака»: мимо медалей, увольнение Константина Бескова. Зато опробовали новую форму – в черно-бордовую шашечку. Впервые использовали в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов, в Белфасте против «Гленторана»: благодаря 1:1 «Спартак» прошел дальше.

1992-й: три полоски покрупнее 

«Спартак» выиграл первый чемпионат России – в форме с тремя массивными полосами на правом плече, игровой стиль от adidas.

Здесь вы точно узнаете Валерия Карпина, Виктора Онопко и юного Владимира Бесчастных.

1993-й: новая геометрия

«Спартак» запускает доминацию: второе золото чемпионата России. Под активные эксперименты с формой – тут опять голубые и черно-бордовые комплекты. Важны геометрические формы, именно их сейчас подтянули в ретродизайн.

1997-й: след от когтей

Победа в чемпионате России и четвертьфинал Кубка России – итог «Спартака» в 1997-м. И снова узнаваемый силуэт формы – три полосы на рукавах, похожие на след от когтей. Они и теперь на своих местах в уникальной коллекции.

1998-й: миланский красно-черный

«Спартак» сначала дошел до полуфинала Кубка УЕФА, а затем сделал золотой дубль. В еврокубках вернулись к черно-бордовому – пришлось, чтобы отличаться от тоже красно-белого «Аякса». Тогда черно-красная форма (теперь в полоску, как у «Милана») тоже принесла удачу – победы 3:1 в гостях и 1:0 дома.

2014/15: символ дома

6-е место и 1/8 финала Кубка России – не то, о чем хочется вспоминать. Зато в истории тот сезон навсегда закреплен как переезд домой: дебютировали на «Открытие Арене» в форме с белыми ромбами и серой окантовкой.

2016/17: чемпионский флэшбек

Сезон долгожданного титула – на ретромайке его увековечили черно-красным лоскутом от гостевого комплекта.

2017/18: кирпичики в два цвета

Бронза в чемпионате и полуфинал Кубка России (с вылетом от «Тосно») – на задней стороне ретромайки отразили оба комплекта из того сезона, с кирпичиками.

2018/19: мелкий ромбик

Не очень успешный сезон с пятым местом в РПЛ, последним – в группе ЛЕ и четвертьфиналом Кубка России. Но мелкие ромбики, выложенные внутри полосы, для ретроформы весьма важны.

2021/22: трофейный уголок

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Кубок России – и это, конечно же, тоже отразили на эксклюзивной комбинированной игровой майке.

Как вам такой нырок в ностальгию от «Спартака»?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Андрей Варенков, Дмитрий Донской, Владимир Родионов, Игорь Уткин

21 комментарий

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Артём Ларсон
Ответ Evgeny_Spartak_I9ZZ
Какая команда может быть популярна без прошлого
Краснодар
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шампион
Адидасовский олдскул хорош. Найковский модерн это какие-то потуги. Но помесь смотрится интересно.
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БолельщикСоСтажем
Всё классно, но забыли 1976 :(
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БолельщикСоСтажем
Ответ Ильдар Фарукшин
Спасибо интересно. Особенно Дед в миланский форме 😊.. И хорошо что от голубого отказались. 😊Не наш цвет
А как же Деми Де Зеув? Иногда всё же ваш
+1
-5
-4
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Amalfitano
А для меня не вау ни разу. Эта аляповато-пёстрая форма напоминает мне формы африканских сборных начала 90-х.
+1
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Ruscello
Фото 1986 года? Автор уверен? А что там делают Шавло и Гаврилов?
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Контрольный выстрел
Живете прошлым, более нет ничего)
Какая команда может быть популярна без прошлого
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За_909!
Всё реально круто!!! Кроме ценника в 5 кусков...
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Контрольный выстрел
Живете прошлым, более нет ничего)
Лось без прошлого и истории нет будущего, и это не только в футболе
+3
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Контрольный выстрел
А семь на Энфилде есть лоскуток?))
+2
-7
-5
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Контрольный выстрел
Живете прошлым, более нет ничего)
+1
-9
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Alex Alex
не хочу душнить, но шляпа какая то
+2
-3
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Nuts
Редко когда дизайн из 27 разных кусков бывает удачным, но стоит признать, тут удалось
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Denis Akhmarov
97 акай аах
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WelD
Как вам Style ? В баллах от 1 - 5 ?
0
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Ярик01
Нет крупного слова Лукойл на форме - тогда она в любом виде прекрасна.
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Hollywood Hogan
Идея не нова. В "Зените" Ломбертсу такую дарили... https://img.championat.com/s/735x490/news/big/g/k/nikolas-lomberts-uzhe-95-let-zenit-samyj-luchshij-klub-v-mire_1590443621262390135.jpg
И дальше что ну дарили и дарили
+14
-3
+11
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InsomniaS.R
Молодцы. Классная задумка и выглядит сочно.
+14
-2
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Hollywood Hogan
Идея не нова. В "Зените" Ломбертсу такую дарили... https://img.championat.com/s/735x490/news/big/g/k/nikolas-lomberts-uzhe-95-let-zenit-samyj-luchshij-klub-v-mire_1590443621262390135.jpg
+10
-10
0
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Никита Самарин
Несмотря на уход nike, есть шанс, что дизайн новых комплектов форм будет оригинальный, сделанный специально для Спартака.
+7
-2
+5
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Ильдар Фарукшин
Спасибо интересно. Особенно Дед в миланский форме 😊.. И хорошо что от голубого отказались. 😊Не наш цвет
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