Из-за карты на форме сорван полуфинал в Африке. Скандал между Алжиром и Марокко

Страны давно конфликтуют.

Первый полуфинал Кубка конфедерации КАФ (африканский аналог Лиги Европы) отменен. Марокканский «Беркан» прилетел в Алжир, чтобы сыграть с «УСМ Алжир», но по пути остался без формы. Ее забрали на границе.

На форме марокканцев – Западная Сахара в составе страны. Алжир считает ее независимым государством

Все началось в пятницу, когда по прибытию в Алжир марокканскую команду задержали в аэропорту на несколько часов, а их форму конфисковали.

Все дело в этой красной карте Марокко: на ней в территорию страны включена Западная Сахара.

Это спорная территория, 80% которой фактически контролируют марокканцы. Но ООН не согласен с Марокко, а Алжир и еще несколько десятков стран выступают за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики.

Президент Алжирской федерации футбола Вафи Сади заявил, что гостям предоставят «высококачественные футболки» без карты.

Наспех получилось сделать такой вариант.

Но «Беркан» ожидаемо отказался от подарка. Не поняли бы не только спонсоры, чьи логотипы изменились, но и болельщики. Президент клуба Хаким Бенабделла заявил: «Не будет никаких дискуссий по этому вопросу. Ни один матч без футболок с полной картой королевства Марокко».

Президент Алжирской федерации футбола Вафи Сади тоже уперся и пригрозил обращением в Международный спортивный суд: «Наша позиция ясна – мы не отступим, и мы готовы ко всему».

В итоге «Беркан» не появился на стадионе. Алжирцы вышли на поле одни, матч отменили.

Что теперь?

Африканская конфедерация футбола (КАФ) в сложной ситуации. Организация дала марокканцам добро на игру в спорной форме, поэтому инциндент на границе не вина гостей. С другой стороны, в случае санкций Алжир угрожает отказаться от участия в любых турнирах под эгидой КАФ.

При этом «УСМ Алжир» – действующий обладатель трофея. А «Беркан» брал его в 2020-м и 2022-м.

КАФ пока вышла с очень сухим заявлением о том, что «вопрос будет передан в компетентные органы».

Алжир и Марокко уже не в первый раз ругаются из-за формы. У стран давний конфликт, в 2021-м даже разорвали дипломатические отношения

У Алжира и Марокко около 1600 километров общих границ – там постоянная напряженность с момента обретения независимости. В колониальную эпоху французские и испанские власти несколько раз перекраивали здесь границы, в результате чего у стран появились территориальные претензии друг к другу.

● Осенью 1963 года обстановка резко обострилась из-за претензий Марокко на территорию в Алжире – начались полномасштабные боевые действия. Марокко углубился в Алжир на 100 километров, но вскоре стороны отвели войска и граница осталась прежней.

● В середине 1970-х начался конфликт из-за судьбы Западной Сахары, откуда тогда ушли испанцы. В 1979 году 80% территории оккупировало Марокко, которое давно считало эти земли частью королевства.

Но с этим не согласилась местное движение «Фронт Полисарио», которое объявило марокканцам партизанскую войну. ООН признает организацию правомочным представителем народа Западной Сахары, а для марокканцев они сепаратисты. В середине 1970-х Алжир поддержал силы, которые провозгласили независимость Западной Сахары под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Это сильно ухудшило отношения между двумя странами.

Сейчас САДР частично признанное государство, которое фактически контролирует лишь 20% от желаемой территории. В разное время республика была признана 84 государствами мира, из которых 24 позже разорвали отношения полностью, а 11 заморозили дипломатические отношения.

● В 1994-м Алжир закрыл границу с Марокко из-за того, что марокканцы ввели визовый режим для алжирцев после террористического нападения на отель в Марракеше. Алжирско-марокканская граница стала одной из самых протяженных закрытых границ в мире.

● В 2021-м Алжир разорвал дипломатические отношения с соседом, обвинив Марокко во враждебных действиях. Марокко назвало этот шаг неоправданным.

Напряжение, конечно, отражается и в футболе. Финал юношеского Кубка арабских наций-2022 между Алжиром и Марокко превратился в побоище. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались алжирцы.

Сразу после финального свистка команды устроили массовую драку. Таймкод – 11:50.

В том же 2022-м вспыхнуло уже из-за формы, причем тренировочной. Adidas тогда представил яркий комплект сборной Алжира, вдохновленный дворцом Мешуар (бывшая резиденция династии Зайянидов, которая правила на северо-западе современного Алжира с 1235 по 1557 год).

Принт на форме отсылал к росписям дворца и близлежащих фонтанов. Однако в Марокко увидели узор зеллидж, который обычно встречается на марокканских мозаиках.

Выглядит и правда похоже. Правда, некоторые считают, что марокканский узор давно вышел за пределы страны – его можно встретить по всей Северной Африке или даже в Испании.

Минкульт Марокко тогда написал гендиректору adidas Касперу Рорстеду, упрекнув компанию в культурном присвоении, назвав это «попыткой украсть форму марокканского культурного наследия и использовать ее вне контекста».

Теперь пришла ответка от Алжира.

Фото: AFP /FADEL SENNA