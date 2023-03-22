14 комментариев

Перед стартом отбора Евро-2024 несколько сборных представили новые комплекты.

Давайте смотреть.

Дания

Hummel вспомнил величайший успех в истории датского футбола – победу на Евро-1992. Главным элементом дизайна, отсылающим к ретро-футболке, стали красно-белые полоски на рукавах.

Вдвойне символично, что датский экипировщик Hummel одевал сборную и тогда, и сейчас.

В 1992-м был еще воротник-поло, в новой версии его решили не добавлять.

Но темно-синяя отделка на воротнике сохранилась.

Датчане по случаю выхода формы приготовили красивую видеопрезентацию, в которой обыграли взросление поколений, выросших на победе 1992 года.

Помимо домашнего комплекта также представили выездной: там такой же дизайн, только белый цвет основной, а красный – второстепенный.

Дебютировать в новой форме сборная Дании может уже в четверг – в матче против Финляндии.

Шотландия

Adidas официально запустил в продажу юбилейную форму сборной Шотландии. Она посвящена 150-летию Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

Новая футболка – это стильный дизайн темно-синего цвета с белой отделкой на воротнике и рукавах. Все логотипы монохромные, за исключением позолоченного льва на гербе.

Эмблема не совсем обычная: на нее нанесли надписи «1873-2023» и «150 лет». Дизайн формы основан на той, которую сборная Шотландии носила в первом матче против Англии в 1872 году.

В новом комплекте шотландцы выйдут в субботу – в игре против Кипра. А 12 сентября сыграют в нем товарищеский матч «Юбилейного наследия» против Англии.

Обе игры пройдут на «Хэмпден Парк» в Глазго.

Ирландия

Ирландцы в марте выдали полный ребрендинг: обновили логотипы сборной и федерации, а затем сменили Umbro на Castore (контракт до 2028 года).

Castore – молодой британский экипировщик, который в последние годы ворвался в клубный футбол, а теперь заходит на рынок сборных.

Вот первый итог сотрудничества с Ирландией: V-образный вырез, тонкие бело-оранжевые полосы на зеленом фоне. Бренд вдохновился футболками ирландской сборной середины 80-х.

Сзади под воротником можно увидеть надпись Eire.

А вот новая эмблема сборной – выглядит симпатично.

На поле новую форму болельщики увидят в среду, когда Ирландия примет Латвию.

В начале марта всех еще запутал ирландский экипировщик O’Neills, который в разгар слухов о подписании контракта с Castore опубликовал тизер с намеком на выпуск брендом новой формы Ирландии. Болельщики поверили, что O’Neills может воссоединиться с родной сборной, но оказалось, что это всего-лишь маркетинговый ход. На самом деле, компания выпустила лишь специальный ирландский комплект перед Днем святого Патрика.

Впрочем, O’Neills далеко не в первый раз оборачивает в свою пользу популярность других брендов. Познакомиться поближе с историей этой компании можно по ссылке ниже.

Фото: globallookpress.com;Twitter