14 комментариев

Стилистические разногласия
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Дания вспомнила Евро-1992, Шотландия отметила 150-летие. Показываем новые формы сборных

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Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
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Футбол Футбол

Перед стартом отбора Евро-2024 несколько сборных представили новые комплекты.

Давайте смотреть.

Дания

Hummel вспомнил величайший успех в истории датского футбола – победу на Евро-1992. Главным элементом дизайна, отсылающим к ретро-футболке, стали красно-белые полоски на рукавах.

Вдвойне символично, что датский экипировщик Hummel одевал сборную и тогда, и сейчас.

В 1992-м был еще воротник-поло, в новой версии его решили не добавлять.

Но темно-синяя отделка на воротнике сохранилась.

Датчане по случаю выхода формы приготовили красивую видеопрезентацию, в которой обыграли взросление поколений, выросших на победе 1992 года.

Помимо домашнего комплекта также представили выездной: там такой же дизайн, только белый цвет основной, а красный – второстепенный.

Дебютировать в новой форме сборная Дании может уже в четверг – в матче против Финляндии.

Шотландия

Adidas официально запустил в продажу юбилейную форму сборной Шотландии. Она посвящена 150-летию Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

Новая футболка – это стильный дизайн темно-синего цвета с белой отделкой на воротнике и рукавах. Все логотипы монохромные, за исключением позолоченного льва на гербе.

Эмблема не совсем обычная: на нее нанесли надписи «1873-2023» и «150 лет». Дизайн формы основан на той, которую сборная Шотландии носила в первом матче против Англии в 1872 году.

В новом комплекте шотландцы выйдут в субботу – в игре против Кипра. А 12 сентября сыграют в нем товарищеский матч «Юбилейного наследия» против Англии.

Обе игры пройдут на «Хэмпден Парк» в Глазго.

Ирландия

Ирландцы в марте выдали полный ребрендинг: обновили логотипы сборной и федерации, а затем сменили Umbro на Castore (контракт до 2028 года).

Castore – молодой британский экипировщик, который в последние годы ворвался в клубный футбол, а теперь заходит на рынок сборных.

Вот первый итог сотрудничества с Ирландией: V-образный вырез, тонкие бело-оранжевые полосы на зеленом фоне. Бренд вдохновился футболками ирландской сборной середины 80-х.

Сзади под воротником можно увидеть надпись Eire.

А вот новая эмблема сборной – выглядит симпатично.

На поле новую форму болельщики увидят в среду, когда Ирландия примет Латвию.

В начале марта всех еще запутал ирландский экипировщик O’Neills, который в разгар слухов о подписании контракта с Castore опубликовал тизер с намеком на выпуск брендом новой формы Ирландии. Болельщики поверили, что O’Neills может воссоединиться с родной сборной, но оказалось, что это всего-лишь маркетинговый ход. На самом деле, компания выпустила лишь специальный ирландский комплект перед Днем святого Патрика.

Впрочем, O’Neills далеко не в первый раз оборачивает в свою пользу популярность других брендов. Познакомиться поближе с историей этой компании можно по ссылке ниже.

В Ирландии делают форму с тремя полосками. Adidas дважды судился, но проиграл и смирился

Фото: globallookpress.com;Twitter

14 комментариев

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Nerazzurri-88
Шотландию я бы купил( А у Ирландии отличный логотип. Просто и со вкусом. Дания как Дания. Как обычно. Сухо и ни о чём.
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Дмитрий Турецкий
Дании форма не понравилась, остальные топовые!
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garp
’датский экипировщик Hummel’ - часть датского культурного наследия. Они эту компанию выкупили у немцев в 60е, перевезли к себе и очень ей гордятся. И надо сказать по делу, всегда отличный дизайн. Очень надеялся, что Хуммелт когда нибудь будет экипировать Спартак, чисто по нашей красно-белой масти, но теперь уже всё, поезд ушёл.

А на 2й фотке вместе с мл. Лаудрупом - Флемминг Поульсен, мой любимец из той сборной.
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Zombieset
Воротники-поло классная тема была. У самого такие комплекты маек были. Почему-то ныне мало кто возвращается к ним.
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BOBBYHULL
Темно-синяя Шотландии - крутая.
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Tocuk
Ответ master_of_dzen
Немного конечно, но все формы (все 3) стильно смотрятся
Согласен!
Выглядит эстетично
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Кавабунга Шреддоголовый
Все 3 формы красивые. У кого отсылка к исторической победе, кто отмечает юбилей и минимализм в тему, а у кого новый бренд и вдохновение прошлым
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Liver73
У Шотландии должен быть чертополох.
"Чертополохи" это регбийная сборная
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Liver73
У Шотландии должен быть чертополох.
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dimonivanov
Ирландцы вернулись к старому лого. На Евро-88 они играли с подобной эмблемой.
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Александр Зубков
Шотландская футболка - стильная. Датская - ностальжи 92. Тоже понравилась.
+4
0
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Dimonty
Шотландская джерси очень вкусная - минимализм во всей красе
+14
0
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master_of_dzen
Немного конечно, но все формы (все 3) стильно смотрятся
+18
-1
+17
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Stas Nadtochy
Шотландия топ
+38
-1
+37
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