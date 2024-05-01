Пушка заменит эмблему на всех формах «Арсенала». Возвращение к истокам!

Символы вместо лого – новый тренд.

Adidas понравилось делать формы с альтернативными эмблемами. Новый инсайд от The Athletic: в следующем сезоне на все футболки «Арсенала» нанесут только пушку.

Такое случится впервые в новейшей истории клуба.

На домашней форме одинокая пушка не появлялась с 1978 года. До 1990-го добавляли еще буквы AFC

На днях сайт про формы Footy Headlines поделился дизайном домашнего комплекта «Арсенала» в сезоне-2024/25: красно-белая основа, синяя отделка и та самая пушка вместо эмблемы.

Adidas не впервые заменяет эмблему пушкой: так было на нынешней третьей форме и на выездных футболках в двух предыдущих сезонах.

Судя по всему, эти варианты пользуются популярностью у болельщиков. Нынешнюю третью майку adidas даже выпустил в лайфстайл-версии – хлопковая джерси без спонсоров, чтобы фанатам было комфортнее носить ее вне стадионов.

Но теперь пушка будет на всех комплектах, включая домашний. В последний раз такое случалось в сезоне-1989/90. И даже тогда рядом с пушкой была аббревиатура AFC.

В последний раз пушка без дополнительных элементов использовалась на форме в сезоне-1977/78.

Напомним, что это исторический символ «Арсенала». Клуб основан рабочими артиллерийского завода, обязан ему названием и прозвищем «канониры». Первая форма «Арсенала» с символикой появилась в 1967 году – и на футболках была именно пушка. Она без всяких дополнений продержалась как раз до 1978-го.

Как видно, пушка раньше смотрела на запад. На восток ее повернули в 2002 году, когда «Арсенал» сменил эмблему на нынешнюю (вернули направление, использовавшееся с 1922 года по 1925-й).

The Athletic добавляет – «Арсенал» не планирует менять лого. Пушку возвращают только на форму.

«Ливерпуль», «МЮ», «Рома», «Бавария». Все они играют с минималистичными эмблемами на формах

Правила не обязывают использовать на футболках только официальные эмблемы. Этим очень любит пользоваться «Рома», которая регулярно наносит на форму волчонка Lupetto. Этот классический вариант лого применялся с 1978-го по 1997 год и стал неотъемлемой частью клубной идентичности.

В нынешнем сезоне волчонок даже на домашней форме.

Третьи футболки adidas с минималистичным символом вместо эмблемы прошлым летом получили не только «Арсенал» и «Рома», но и «МЮ» с «Баварией».

Грозный дьявол у манкунианцев.

И ретро-эмблема у мюнхенцев. С таким же лого у «Баварии» последняя форма к Октоберфесту.

Радикальнее всех пошел «Ливерпуль»: клуб с 2012 года использует на всех футболках облегченный вариант эмблемы – только птицу с аббревиатурой LFC (если забыли – полное лого выглядит так ).

Возможно, у «Арсенала» это изменение тоже не на один сезон.

«Ливерпуль» возвращается к adidas. Это целая эпоха: Далглиш, Carlsberg, Джеррард, Торрес

Фото: IMAGO/Blatterspiel, Li Jing, Joaquin Corchero/Global Look Press ; footyheadlines.com