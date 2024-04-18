Выпущены счастливые «предаторы» Трента. В этих бутсах он набрал 2+5 в первых восьми матчах

В ноябре 2023-го Трент Александер-Арнольд вышел на матч с «Ман Сити» (1:1) в еще невыпущенных adidas Predator 24. Появление игрока в бутсах следующего поколения (еще и в индивидуальной красно-белой расцветке) сразу дало понять: Трент возвращается от Under Armour к adidas, в которых играл в ранней молодости.

Дебют получился удачным: на 80-й минуте Трент классно пальнул с линии штрафной, принеся «Ливерпулю» выездную ничью с прямым конкурентом.

В следующем туре защитник на 88-й минуте положил победный «Фулхэму» (4:3), да и вообще набрал семь результативных действий (2+5) в первых восьми матчах в обновке. Новые «предаторы» как будто превратили Трента в хищника на поле.

А пять месяцев спустя adidas официально запустил именные Predator 24 Pure Strike в продажу.

«В бутсах Predator играли кумиры. Мечта сбылась». Трент доволен релизом

Дизайн бутс Трента выполнен в цветах «Ливерпуля»: три ярко-красные полоски на белом основании, фирменный откидной язычок.

Издание выпущено ограниченным тиражом и наверняка будет быстро распродано.

С технической точки зрения бутсы идентичны стандартным цветам Predator 24. Однако для Александер-Арнолда это особенное событие:

«Когда я рос, то наблюдал за тем, как многие мои кумиры играли в культовых моделях Predator. Получить эти бутсы, да еще и играть в такой расцветке – сбывшаяся мечта. Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и проверить их».

Кстати, о подписании контракта с adidas Трент тоже сообщил атмосферным ностальгическим видео: в нем отсылки к «Ливерпулю» времен сотрудничества с немецким брендом и Стамбулу-2005.

Особенное время для шестилетнего Трента, который только попал в систему клуба.

Кстати, бутсы adidas Predator придумал экс-игрок «Ливерпуля». В них Бекхэм забил с центра поля, а Зидан положил тот гол «Байеру»

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill; adidas.com