«Поло – полное дерьмо». Кроос ненавидит формы с воротниками, но adidas не прислушался
Появилась причина не продлевать контракт?
Первые сливы форм на новый сезон вряд ли обрадовали Тони Крооса. Третий комплект «Реала» будет с воротником, а немец их очень не любит.
«Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках». Почему Кроосу не нравятся воротники
В марте 2023-го Кроос в своем подкасте разнес поло. Причем не только из-за дискомфорта, но и по эстетическим соображениям. Мнение, с которым вряд ли согласен Эрик Кантона:
«В этом сезоне у нас снова воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы. А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках, так? Нехорошо».
В августе adidas представил новую третью форму: снова с пуговицей, но уже без ярко выраженного воротника. Понятно, что слова Крооса никак не повлияли на экипировщика, так как форму разрабатывают заранее. Но Тони в соцсетях отдельно поблагодарил компанию, с которой сотрудничает не только «Реал», но и сам футболист:
«Спасибо adidas, что убрали воротник 😉». Немецкий бренд тогда пришел в комментарии: «Мы прислушиваемся, бро 🤝».
Прошел сезон – и у «Реала» снова футболка с воротником. Сайт про формы Footy Headlines сообщает, что поло будет не только у мадридцев, но и других топ-клубов экипировщика.
А ведь Кроос остается как раз еще на сезон: Фабрицио Романо сообщил, что контракт согласован. Ожидается, что официально о продлении объявят после ответной игры с «Баварией».
«Нет лучшего сочетания, чем белый и золотой». А вот любимая форма Крооса
Кроосу в «Реале» частенько приходилось играть в поло: до 2023-го такое было в сезонах 2018/19, 2016/17, 2014/15. Правда, в своем подкасте Тони не только жалуется на форму, но и хвалит. В 2021-м он признался, что его любимым комплектом был вариант из сезона-2019/20.
«Домашняя комплект, белый и золотой. Нет лучшего сочетания, чем белый и золотой. Это была, безусловно, самая красивая майка, в которой я когда-либо играл».
А еще Тони любит классические белые бутсы и не одобряет яркие празднования голов. Главный фанат олдскула, но только не в случае с воротниками.
Кроос 10 лет играет в бутсах одной модели. Adidas делает их эксклюзивно для него
Воротник Кантона – символ АПЛ 90-х. Он даже засветился в легендарной рекламе Nike
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Clive Rose, Alex Caparros
Федуниньо: "нет Тони, ты не прав. Для футбола неудобно."
парам-пара-пам
Иди аншлаг ещё раз пересмотри, новую шутку поищи.
Тоня тоже авторитет в футболе - нет слов (нареканий). Но часто вне поля несёт такую пургу, шо аж стыд испанский одолевает!
канеш, имеет право на своё личное мнение, но, зачастую, выражает его слишком претенциозно, как будто от него исходит истина, в последней инстанции.
у каждого свои недостатки (тараканы в голове)
я понимаю было бы бурление если бы заставили в боди играть. а тут... не стоит даже обсуждения.
решение совершенно не новинка. я такой вариант формы ещё у Милана 09-10 помню.