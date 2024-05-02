«Поло – полное дерьмо». Кроос ненавидит формы с воротниками, но adidas не прислушался

Появилась причина не продлевать контракт?

Первые сливы форм на новый сезон вряд ли обрадовали Тони Крооса. Третий комплект «Реала» будет с воротником, а немец их очень не любит.

«Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках». Почему Кроосу не нравятся воротники

В марте 2023-го Кроос в своем подкасте разнес поло. Причем не только из-за дискомфорта, но и по эстетическим соображениям. Мнение, с которым вряд ли согласен Эрик Кантона:

«В этом сезоне у нас снова воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы . А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках, так? Нехорошо».

В августе adidas представил новую третью форму: снова с пуговицей, но уже без ярко выраженного воротника. Понятно, что слова Крооса никак не повлияли на экипировщика, так как форму разрабатывают заранее. Но Тони в соцсетях отдельно поблагодарил компанию, с которой сотрудничает не только «Реал», но и сам футболист:

«Спасибо adidas, что убрали воротник 😉». Немецкий бренд тогда пришел в комментарии: «Мы прислушиваемся, бро 🤝».

Прошел сезон – и у «Реала» снова футболка с воротником. Сайт про формы Footy Headlines сообщает, что поло будет не только у мадридцев, но и других топ-клубов экипировщика.

А ведь Кроос остается как раз еще на сезон: Фабрицио Романо сообщил, что контракт согласован. Ожидается, что официально о продлении объявят после ответной игры с «Баварией».

«Нет лучшего сочетания, чем белый и золотой». А вот любимая форма Крооса

Кроосу в «Реале» частенько приходилось играть в поло: до 2023-го такое было в сезонах 2018/19, 2016/17, 2014/15. Правда, в своем подкасте Тони не только жалуется на форму, но и хвалит. В 2021-м он признался, что его любимым комплектом был вариант из сезона-2019/20.

«Домашняя комплект, белый и золотой. Нет лучшего сочетания, чем белый и золотой. Это была, безусловно, самая красивая майка, в которой я когда-либо играл».

А еще Тони любит классические белые бутсы и не одобряет яркие празднования голов . Главный фанат олдскула, но только не в случае с воротниками.

Кроос 10 лет играет в бутсах одной модели. Adidas делает их эксклюзивно для него

Воротник Кантона – символ АПЛ 90-х. Он даже засветился в легендарной рекламе Nike

Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun, Clive Rose, Alex Caparros