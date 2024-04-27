«Ливерпуль» возвращается к adidas. Это целая эпоха: Далглиш, Carlsberg, Джеррард, Торрес

И первые зеленые комплекты.

После чувствительной потери сборной Германии adidas нашел, чем ответить Nike: по данным Sport Business, с 2025 года немцы подхватят у американцев «Ливерпуль». Сообщается, что за клуб активно боролись три компании, включая Puma. Выбор пал на adidas.

Ожидается, что стороны подпишут пятилетний контракт и доходы от него превысят те, что «Ливерпуль» получает от Nike (там сейчас сложная схема – 30 миллионов фунтов за сезон и 20% мерчандайзинговых продаж по всему миру).

Adidas уже дважды одевал «Ливерпуль»: 1985-1996 и 2006-2012. Вот как это было.

Начали с трех титулов, а затем засуха. Adidas сбежал от «Ливерпуля», когда тот выпал из топов

В первый заход немцев «Ливерпуль» был большой силой в английском футболе: клуб взял титул в 1986-м, 1988-м и 1990-м. В 1986-м даже получился трофейный дубль с Кубком.

Эпоха с играющим тренером Кенни Далглишом и бомбардиром Ианом Рашем.

Проявить себя в Европе та команда не могла из-за дисквалификации английских клубов после Эйзельской трагедии. Adidas вообще не очень везло с евротрофеями «Ливерпуля»: клуб взял Кубок чемпионов в 1984-м и 2005-м – в обоих случаях за год до прихода немецкого бренда.

В 1991-м adidas впервые сделал для «Ливерпуля» зеленую форму. Теперь это популярная выездная расцветка клуба, в зеленом играют и в этом сезоне . Но та первая, с Candy на груди и огромными диагональными полосками adidas – особенная.

В 1992-м Candy сменил Carlsberg, ставший еще более культовым спонсором. Полоски вскоре уже переместились на бока с обеих сторон.

В середине 1990-х была еще и желтая форма.

Вскоре «Ливерпуль» ушел к Reebok, а возвращение adidas случилось только в 2006-м. Carlsberg по-прежнему был на форме, когда зажигали Стивен Джеррард, Фернандо Торрес и Хаби Алонсо.

Тут и белая.

И черная с длинным рукавом.

Зеленый, конечно, тоже вернулся.

Луис Суарес успел застать adidas, но уже со Standard Chartered спереди.

В 2011-м adidas решил уходить. «Ливерпуль» два года не выходил в ЛЧ, но отказывался снижать финансовые аппетиты. Немецкая компания вышла из переговоров шокированной.

«Запросы «Ливерпуля» и отдача от партнерства не соотносятся друг с другом. Все зависит от успехов на поле, популярности, ТВ-охватов и мерчандайзинговой выручки. Все должно быть в тесной связи – что вы даете и что хотите получить. Мы посчитали, что запросы «Ливерпуля были неправильными. Поэтому все закончилось», – говорил тогда CEO adidas Герберт Хайнер.

Теперь компания подхватывает клуб в топовом состоянии. Правда, уже без Юргена Клоппа.

Ранее adidas подписал Трента и выпустил фартовые «предаторы». В этих бутсах он набрал 2+5 в первых восьми матчах

Фото: Gettyimages.ru /Ben Hoskins, Jasper Juinen, Alex Livesey, Ian Walton, Phil Cole