Вспомните все пары 1/8 финала Лиги чемпионов? Точно-точно справитесь?

Проверяем готовность.

Если вы уже вспомнили всех участников плей-офф Лиги чемпионов, то вот еще один аттракцион. Кажется, что легкий, но без гугла пройдут только те, кто максимально внимательно следит за турниром. Восстановите по памяти все пары 1/8 финала? Вспомните, с кем играют «Ливерпуль», «Милан» и «ПСЖ»?

Выбирайте соперника для команды из списка и хвастайтесь результатом в комментариях. Удачи!

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