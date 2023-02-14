Спортивные тесты
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Вспомните все пары 1/8 финала Лиги чемпионов? Точно-точно справитесь?

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Ливерпуль Ливерпуль
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Бенфика Бенфика
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Проверяем готовность.

Если вы уже вспомнили всех участников плей-офф Лиги чемпионов, то вот еще один аттракцион. Кажется, что легкий, но без гугла пройдут только те, кто максимально внимательно следит за турниром. Восстановите по памяти все пары 1/8 финала? Вспомните, с кем играют «Ливерпуль», «Милан» и «ПСЖ»?

Выбирайте соперника для команды из списка и хвастайтесь результатом в комментариях. Удачи!

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Вспомните всех участников плей-офф Лиги чемпионов? Ошибаться нельзя

14 комментариев

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Nuraly Amirov
Уберите Барсу из вариантов ответа, слишком легко
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Я Анчелотти, даже бровью не повёл!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MereDoff
Ответ Hozy Animation
8/8 я Карло Анчелотти, а как авторитетный тренер я говорю, что Роналду лучший в истории. Хейтеры - спать 👇
Ты что-то принимаешь?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MereDoff
Ответ CR_se7en
Я Папа Карло🙃
Me too))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Baky jorayev
Ответ CR_se7en
Я Папа Карло🙃
А я сити гдето перемудрил🤭
0
0
0
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Анатолий Горбатенко
Бред
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер
8 из 8, Карло Анчелотти. Удачи командам сегодня и завтра, главное без травм и зрелищного матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Супрунюк
7 из 8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CR_se7en
Я Папа Карло🙃
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SpartMoscow1988
2 из 8
Вы – «Барселона»
Вам плей-офф Лиги чемпионов неинтересно
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
100%
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hozy Animation
8/8 я Карло Анчелотти, а как авторитетный тренер я говорю, что Роналду лучший в истории.
Хейтеры - спать 👇
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan_krylov
6/8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tender
4 из 8
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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