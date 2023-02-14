Вспомните все пары 1/8 финала Лиги чемпионов? Точно-точно справитесь?
Проверяем готовность.
Если вы уже вспомнили всех участников плей-офф Лиги чемпионов, то вот еще один аттракцион. Кажется, что легкий, но без гугла пройдут только те, кто максимально внимательно следит за турниром. Восстановите по памяти все пары 1/8 финала? Вспомните, с кем играют «Ливерпуль», «Милан» и «ПСЖ»?
Выбирайте соперника для команды из списка и хвастайтесь результатом в комментариях. Удачи!
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
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Вы – «Барселона»
Вам плей-офф Лиги чемпионов неинтересно
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