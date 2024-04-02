Угадаете футболиста по форме, в которой он играл? Один клуб – одна футболка
Вот вам челлендж: надо угадать игрока по футболкам клубов, за которые он выступал. Правила простые:
● 1 клуб – 1 футболка;
● форму мы взяли в соответствии со временем, когда футболист играл за команду.
Так что вводите фамилии игроков, рассказывайте о достижениях в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами. Удачи!
Вот бы подобный тест по нулевым годам только)
9/9
Только Гетце, Корнеев и Коллер.
Обидно за Скоулза, человек 15 манчестерских перечислил, а его забыл.
Мне лично про 80-90-е интереснее было бы)
Нкунку не узнал
Немного не успели?
Это случается даже с лучшими