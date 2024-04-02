Угадаете футболиста по форме, в которой он играл? Один клуб – одна футболка

Вот вам челлендж: надо угадать игрока по футболкам клубов, за которые он выступал. Правила простые:

● 1 клуб – 1 футболка;

● форму мы взяли в соответствии со временем, когда футболист играл за команду.

Так что вводите фамилии игроков, рассказывайте о достижениях в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами . Удачи!

«Вопросарио» – телеграм-канал с футбольными вопросами