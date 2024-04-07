Назовите топ-20 самых дорогих бразильских футболистов

Паулиста подходит к концу, и вы уже наверняка узнали в этом турнире парочку новых ярких имен бразильского футбола. Например, Эндрика, который затащил «Палмейрас» в финал турнира .

Бразильцы – самые популярные игроки на мировом трансферном рынке. Одному из них даже принадлежит мировой рекорд самого дорогого трансфера в истории.

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А состоявшихся звезд футбола из Бразилии можно отгадать в этом тесте Sports:

Вне зависимости от результата приглашаем в 00:00 мск с воскресенья на понедельник посмотреть на Спортсе второй матч финала Паулисты «Сантос» – «Палмейрас» . Его прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

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