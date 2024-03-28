Угадайте бразильского футболиста по карьере

Игра Спортса про легендарных бразильцев.

Бразилия – возможно, самая футбольная страна в мире. Футболистов из Бразилии больше всего – это самые популярные игроки на трансфером рынке. Они играют практически во всех чемпионатах мира.

Многие бразильцев знают даже те, кто никогда не интересовался футболом. Пеле и Неймар – не чужие имена почти для любого жителя планеты.

Будущих звезд можно найти в чемпионате штата Сан-Паулу. Sports транслирует лигу Паулиста при поддержке Winline, который дарит фрибет до 3000 рублей всем новым игрокам.

А пока вы можете проверить, как хорошо помните путь футболистов из Бразилии. Узнаете легенд и важных бразильских игроков современного футбола по карьере?

Вне зависимости от результата приглашаем в 3:35 мск с четверга на пятницу посмотреть на Спортсе полуфинал Паулисты «Палмейрас» – «Новоризонтино» . Его прокомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС». Erid: 2SDnjcgDP4C