Угадайте бразильского футболиста по карьере
Игра Спортса про легендарных бразильцев.
Бразилия – возможно, самая футбольная страна в мире. Футболистов из Бразилии больше всего – это самые популярные игроки на трансфером рынке. Они играют практически во всех чемпионатах мира.
Многие бразильцев знают даже те, кто никогда не интересовался футболом. Пеле и Неймар – не чужие имена почти для любого жителя планеты.
Будущих звезд можно найти в чемпионате штата Сан-Паулу. Sports транслирует лигу Паулиста при поддержке Winline, который дарит фрибет до 3000 рублей всем новым игрокам.
А пока вы можете проверить, как хорошо помните путь футболистов из Бразилии. Узнаете легенд и важных бразильских игроков современного футбола по карьере?
Вне зависимости от результата приглашаем в 3:35 мск с четверга на пятницу посмотреть на Спортсе полуфинал Паулисты «Палмейрас» – «Новоризонтино». Его прокомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.
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при отсутствии тех же легенд 60-70х, а так же 2 половины 90-х, это прям смешно)
Ну и Сократеса с Рожериу Сени - это для олдов, я их знаю как знаковых игроков сборной, но не в разрезе клубов