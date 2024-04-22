Угадаете команду по национальности игроков стартового состава? Восемь непростых вопросов

Проверим ваше знание флагов.

Угадать команду только по флагам, отражающим национальность игроков – одна из любимых забав в соцсетях. А попробуете угадать футбольные клубы, которые загадали мы?

У нас стартовые составы европейских и российских команд на знаковые матчи. Ваша задача – угадать, что за клуб загадан в каждом конкретном вопросе.

Вбивайте ответы, хвастайтесь успехами в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами. Удачи!

«Вопросарио» – телеграм-канал с футбольными вопросами