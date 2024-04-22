Угадаете команду по национальности игроков стартового состава? Восемь непростых вопросов
Проверим ваше знание флагов.
Угадать команду только по флагам, отражающим национальность игроков – одна из любимых забав в соцсетях. А попробуете угадать футбольные клубы, которые загадали мы?
У нас стартовые составы европейских и российских команд на знаковые матчи. Ваша задача – угадать, что за клуб загадан в каждом конкретном вопросе.
Вбивайте ответы, хвастайтесь успехами в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами. Удачи!
Достаточно просто и весело, даешь побольше такого.
За последний вопрос респект, классный подвох
Решил, что так может быть проще. Хотя, флаг Сербии и Черногории мог по времени подсказать
ПСЖ,Ливерпуль,Галатасарай,Севилья сходу