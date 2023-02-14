ЛЧ возвращается спустя 3 месяца. Как поменялись клубы – вот удобная шпаргалка

Подробный гид.

Из-за ЧМ посреди сезона между групповым этапом Лиги чемпионов и плей-офф возникла аномальная временная дыра более чем в три месяца. Многие команды сильно изменились.

Мы изучили эти трансформации простым форматом «было – стало». Сопоставляем, как выглядели команды 7 ноября 2022-го (день жеребьевки плей-офф ЛЧ) и как выглядят теперь в середине февраля.

«ПСЖ»

• «ПСЖ» сохраняет лидерство в Лиге 1, но «Марсель» отстает лишь на 5 очков.

• Мбаппе сделал пента-трик в 1/16 финала Кубка Франции против любительской команды, но в 2023-м остается без мячей в чемпионате. И пока засуха продолжается – в начале февраля Килиан получил травму.

Неймар и особенно Месси выступают результативнее, но есть очевидные вопросы по игровому тонусу. Дриблинг часто не проходит, не хватает фирменных розыгрышей накоротке. Их спорная форма и отсутствие Мбаппе наверняка стали важными факторами вылета из Кубка Франции – в 1/8-й «Марсель» остановил «ПСЖ». Именно против «Марселя» Месси еще и травмировал заднюю поверхность бедра.

• Летние новички с трудом адаптируются: Ренату Саншеш регулярно травмирован, Фабиан Руис слишком медлителен, Карлос Солер будто исчезает с поля, Юго Экитик мало играет из-за мощи основного атакующего трио. Приятно выделялся только центральный полузащитник из «Порту» Витинья, но он на старте сезона был эффективнее, чем сейчас.

«Бавария»

• «Бавария» почти не проигрывает: за весь сезон схватила лишь 0:1 от «Аугсбурга» аж в сентябре, и с тех пор прошло уже 19 матчей. Но хватает ничьих: после зимней паузы в Бундеслиге команда трижды подряд сыграла 1:1. Из-за этого отрыв в чемпионате (одно очко) не растет, все максимально интригующе.

• Клуб сильно обновляется. Летом 2022-го «Бавария» закупилась на 137,5 млн евро: Садьо Мане (экс-«Ливерпуль») пришел универсальным атакующим игроком и в начале сезона играл форварда, Маттейс Де Лигт («Юве») не без ошибок, но вписался в агрессивную защиту, Нуссаир Мазрауи («Аякс») составил конкуренцию Бенжамену Павару справа в защите, 17-летний нападающий Матис Тель («Ренн») потихоньку получал шансы и даже забивал, и только 20-летний центральный полузащитник Райан Гравенберх («Аякс») испытывает проблемы с игровым временем.

В январе 2023-го «Бавария» еще купила Яна Зоммера у «Гладбаха», на полгода подписала контракт с Блиндом («Аякс») и забрала в аренду Канселу («Ман Сити»). Зоммер уже стал основным, Канселу сделал 2 ассиста за 3 матча.

• Внезапные зимние дополнения объясняются травмами: осенью игроки «Баварии» вылетали ненадолго, но теперь до конца сезона недоступны Мануэль Нойер (сломал ногу, катаясь на лыжах) и Люка Эрнандес (разрыв крестов). Именно поэтому срочно понадобился новый вратарь, а Блинд по необходимости прикроет позицию левого центрального защитника, где играет Эрнандес.

• Еще одна важная перестановка – в тренерском штабе. Уже в феврале 2022-го «Бавария» уволила Тони Тапаловича, тренера вратарей и одного из лучших друзей Нойера. Его сменил Михаэль Рехнер, знакомый Нагельсманну по «Хоффенхайму». Влияние Нойера снижается, влияние тренера растет.

«Милан»

• «Милан» ужасно выглядит после чемпионата мира: 2 победы за 9 матчей в 2023-м, вылет из Кубка Италии уже в 1/8 финала, спуск из зоны Лиги чемпионов в Серии А, проигранный с разгромом Суперкубок Италии (дальше еще два разгрома в чемпионате), гигантские проблемы с фирменным агрессивным прессингом, попытки сыграть в автобусном стиле, но тоже безуспешно – 0:1 против «Интера».

• Тотальная зависимость от основного вратаря Майка Меньяна. Он получил травму еще в конце сентября, играя за Францию. Пытался форсировать возвращение, чтобы кое-как попасть в заявку на ЧМ, но лишь все усугубил. Издание Corriere Della Sera даже сообщало, что «Милан» и сборная Франции в замешательстве из-за странного хода реабилитации, и Меньян обращался к «мышечному волшебнику», который далек от методов современной медицины.

Без Меньяна «Милан» терпит Чиприана Тэтэрушану – слишком большая разница в классе. Тэтэрушану не готов тащить на линии ворот в стиле Меньяна.

• Главный трансфер «Милана» летом 2022-го – Шарль де Кетеларе из «Брюгге» за 32 млн евро – до сих пор не радует. Ни визуально, ни по статистике: 0+1 по гол+пас за 25 матчей во всех турнирах.

«Тоттенхэм»

• «Тоттенхэм» иногда штормит, но команда не улетает в кризис: выстраданное место в плей-офф ЛЧ в равной группе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем», продолжающаяся борьба за попадание в ЛЧ на следующий сезон, продолжение пути в Кубке Англии (уже четвертьфинал).

• Харри Кейн забил в АПЛ 17 голов, у ближайшего преследователя в команде Родриго Бентанкура – 5. Все стабильно, но добавилось важное достижение: Кейн теперь исторический лидер «Тоттенхэма» по голам. Не в АПЛ, а вообще во всей хронике клуба. Обогнал Джимми Гривза из 1960-х.

• Есть проблемы: Уго Льорис вылетел на 6-8 недель, когда зимнее трансферное окно закрылось, а до «Милана» осталось меньше 10 дней. Надежда на запасного Фрэйзера Форстера. Еще и Сон Хын Мин до сих пор мало забивает. Только от травмы восстановился Родриго Бентанкур – и сразу порвал кресты.

«Дортмунд»

• Формально на момент жеребьевки плей-офф ЛЧ «Боруссия» отставала в Бундеслиге от «Баварии» на 3 очка, но пауза на ЧМ спустя неделю застала «Дортмунд» аж в 9 очках от лидера чемпионата Германии, все из-за поражений «Вольфсбургу» 0:2 и «Гладбаху» 2:4. Казалось, максимум «Боруссии» – борьба за зону ЛЧ.

Но нет! «Дортмунд» победил в пяти матчах Бундеслиги в 2023-м и наверстал гандикап до тех же 3 очков. Еще и добавил к этому проход в 1/4 финала Кубка Германии.

• Самая приятная новость – дебют Себастьяна Аллера. Форварда летом купили из «Аякса» за 31 млн евро, но почти сразу обнаружили рак яичка. Аллер за полгода победил болезнь и 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, забил первый гол в официальном матче за «Боруссию». Он уже полезен в подыгрыше и быстро адаптируется.

• Вместе с Аллером у «Дортмунда» вернулись былые отсутствующие из-за травм: Ройс, Вольф, Дауд, Байно-Гиттенс, Геррейру, Адейеми, Мален. Адейеми, чья адаптация смазалась из-за повреждения, уже забил в двух матчах подряд и установил исторический рекорд по скорости в Бундеслиге (36,7 км/ч).

«Челси»

• Прошлым летом новый владелец «Челси» Тодд Боули потратил 282 млн евро на трансферы. Серьезная сумма, но для летней закупки большого клуба не выглядит экстраординарно. А вот 329,5 млн, потраченные зимой, совсем другое дело. Особенно масштабные сделки вроде Михаила Мудрика из «Шахтер» за 70 млн (с бонусами будет 100) и Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн.

• Теперь хорошо хотя бы поднять показатель побед во всех турнирах до количества входящих трансферов. Пока «Челси» на поле отстает от «Челси» за столом переговоров. В 2023-м лишь одна победа за 7 игр. Команда уже вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии, идет на 10-й позиции в АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на 10 очков. Понятно, что уже запущена перестройка, но по результатам сезон объективно провальный.

Хотя «Челси» любит выигрывать ЛЧ в очень проблемные сезоны.

«Брюгге»

• У «Брюгге» пугающая амплитуда результатов в этом сезоне. Вроде бы невероятный успех в Лиге чемпионов с выходом в плей-офф из группы с «Атлетико», «Байером» и «Порту». При этом неудачный год в чемпионате Бельгии (сейчас отставание от «Генка» уже 21 очко) и разгромный вылет от «Сент-Труйдена» в 1/8 финала Кубка Бельгии.

• «Брюгге» так штормит, что боссы решились на радикальный шаг: убрали тренера Карла Хуфкенса, подарившего лигочемпионскую сказку, и пригласили Скотта Паркера. Англичанина еще в начале сезона уволили из «Борнмута».

Пока, правда, ничего не изменилось.Старт Паркера: 1 победа в 7 матчах.

«Бенфика»

• «Бенфика» всерьез рассчитывает на очень успешный сезон: есть отрыв в 5 очков от «Порту» в чемпионате Португалии, есть вполне удачная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ.

При этом во внутренних кубках у «Бенфики» все плохо. В начале февраля команда вылетела в 1/4 финала Кубка Португалии по пенальти от «Браги», заканчивая матч вдевятером. До этого была максимально нелепая остановка в Кубке лиги: там все начинается групповым этапом, из группы в четыре команды выходит лучшая. «Бенфика» набрала 7 очков, как и «Морейренсе», который в итоге пошел дальше. В очном матче 1:1, разница мячей – по +1, но у «Морейренсе» 7 голов, а у «Бенфики» 6. Минус два потенциальных трофея.

• Две главные ударные силы: Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш, у обоих по 12 мячей в чемпионате. Мариу еще и 4 раза забил в группе ЛЧ. Да, команда осталась без Энцо Фернандеса, зато других талантов еще следует получше показать Европе: например, того же 21-летнего Рамуша, а еще сверкает 19-летний ЦЗ Антонио Силва.

«Ливерпуль»

• Уже очевидно, что проблемы «Ливерпуля» на старте сезона переросли в серьезный кризис. Команда вылетела из внутренних кубков и идет на 9-м месте в АПЛ с серьезным отставанием от зоны ЛЧ.

• Мохамед Салах не тащит как раньше, Дарвин Нуньес не улучшает реализацию, Фабиньо не в форме, новичок Коди Гакпо (зимний новичок из ПСВ за 42 млн) тяжело адаптируется, а других усилений нет, хотя центр поля задыхается без обновлений и регулярно проваливается.

Отдельная кадровая боль – травмы. Луис Диас, Диогу Жота и Роберто Фирмино наверняка бы больше ротировали текущих основных. Почти железно дали бы больше качества в абсолютном значении. Но они недоступны, как и Вирджил ван Дейк в защите. После разрыва крестов к нему тоже бывают вопросы, но нидерландец в любой форме способен усилить оборону «Ливерпуля» – так уж она выглядит.

«Реал»

• «Реал» в 2023-м вынужденно экспериментировал с составом: из-за травмы Ферлана Менди на левый фланг защиты сместился Эдуардо Камавинга (король хаотичной игры, в повседневной жизни универсальный центральный полузащитник), а из-за травмы Орельена Тчуамени шанс в центре получил Дани Себальос. Звучит странновато, но все могло сработать гораздо хуже, чем в реальности.

• И все-таки в результатах есть проседание: «Реал» уступил Суперкубок Испании «Барселоне», и «Барса» заметно увереннее лидирует в Ла Лиге.

Зато «Реал» взял клубный чемпионат мира. В финале 5:3 против саудовского «Аль-Хилаля».

• Смущают травмы: Менди выбыл на 2 месяца, Бензема, Куртуа и Милитао получили повреждения незадолго до «Ливерпуля». Ах да, для протокола: еще травму получил Эден Азар.

«Айнтрахт»

• «Айнтрахт» начинал плохо и в Бундеслиге (2 очка в 3 стартовых турах), и в ЛЧ (4 очка после 4 туров и 4-е место), но в обоих случаях сейчас все замечательно: в Европе ждет «Наполи», в Германии – интригующая гонка за место в ЛЧ.

• Сложный старт легко объясняется большим числом трансферов на вход и выход после триумфа в Лиге Европы. Самый именитый новичок – конечно, Марио Гетце. Он не так много забивает и ассистирует, но прекрасно связывает полузащиту и нападение.

• В нападении сверкает Рандаль Коло-Муани. Вы наверняка знаете его по сэйву Эмилиано Мартинеса на 122-й минуте финала ЧМ – с его качеством игры он железно поучаствует в других больших финалах. Пока разрывает Бундеслигу, его уже сейчас можно считать одним из самых опасных контратакующих форвардов в мире.

• Все у «Айнтрахта» прекрасно кроме ЧП в высшем руководстве. 13-летний сын президента Петера Фишера вместе с другом употреблял кокаин в школе. Позже наркотики нашли в прикроватной тумбочке Фишера. Идет расследование. Он не просто отдаленный чиновник, а один из творцов успеха «Айнтрахта». Руководит клубом более 20 лет, поднял его из второй Бундеслиги в еврокубки, на выборах 2018 года набирал настоящие 99%.

«Наполи»

• У «Наполи» минимальный контраст с осенью: лидерство в Серии А только крепнет, лист травмированных все еще пустует, команда не отходит от смелых атакующих настроек. Хотя после ЧМ сначала было поражение 0:1 «Интеру», но пока выглядит как единичная слабость. Ах да, и вылет из Кубка Италии от «Кремонезе». Мелочь на фоне тотальной радости.

• В случае с «Наполи» логичнее фиксировать лишь нарастающуюу мощь: отрыв был 6 очков, стал 15; Осимхен и Кварацхелия дальше прокачивают статистику.

«Интер»

• «Интер» почти весь сезон играет без Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича – игроков, которые в хорошей форме наверняка были бы основными. Получается неплохо, и если с защитой все-таки бывали проблемы, то в атаке хорошо включался Николо Барелла, осенью обгонявший по гол+пас и Лаутаро Мартинеса, и Эдина Джеко.

• У «Интера» уже есть трофей: в январе с разгромом 3:0 забрали Суперкубок Италии в миланском дерби. Остаются шансы на Кубок Италии: там «Интер» уже в полуфинале и ждет «Ювентус».

• Команда точно останется летом без лидера обороны Милана Шкриньяра, словак уедет свободным агентом в «ПСЖ». Уже второй капитан после Мауро Икарди, который предпочел Милану Париж.

«Порту»

• Диогу Кошта наотбивал пенальти, «Порту» пободался с «Атлетико», взаимно рагромили друг друга с «Брюгге» – вот так португальцы прошли в плей-офф. И сейчас команда просто в нереальной форме – многие команды подходят к плей-офф с серией без поражений, но такой длинной нет больше ни у кого.

• В чемпионате Португалии «Порту» все никак не может догнать «Бенфику», хотя отрыв с ноября не увеличивается. Зато «Порту» зимой выиграл Кубок лиги и уже в полуфинале Кубка Португалии. Напоминаем: «Бенфики» там нет.

• По составу главное изменение – возвращение Пепе в старт. Он многое пропустил перед ЧМ из-за травмы, в Катаре был основным в сборной, даже забил в плей-офф. В конце февраля испонлится 40, и если вдруг забьет в плей-офф ЛЧ, станет самым возрастным автором гола в истории турнира.

«Ман Сити»

• Свежайший инфоповод: АПЛ предъявила «Ман Сити» обвинения в 110 финансовых нарушениях. Возможно, разбирательство затянется на годы, но потенциальные санкции пугают уже сейчас. Из самого сурового – лишение очков или исключение в АПЛ. При втором сценарии клуб не просто спускается в Чемпионшип, он должен начать с первого уровня английской системы профессиональных лиг.

• Весь сезон «Ман Сити» переосмысляет себя в структуре с очевидным выдвинутым форвардом. Эрлинг Холанд забивает все, везде и сразу, но команде порой не хватает гармонии, из-за чего часто в отдельных матчах возникают проблемы. Следствие – никакой гегемонии в АПЛ нет, «Сити» гонится за «Арсеналом», уступая 3 очка с матчем в запасе у команды Артеты.

• Командные адаптации так хитры, что в защите появились новые важные лица: Натан Аке и Мануэль Аканджи. Совсем неожиданное усиление – 18-летний крайний защитник Рико Льюис, способный играть и в центре поля.

Льюис вытеснил из основы Жоау Канселу, который не ругался с Гвардиолой публично, но инсайдов об этом достаточно. Канселу уехал до конца сезона в «Баварию». Может, аренда превратится в полноценный трансфер.

• Еще одна важная деталь трансформаций – статус Де Брюйне. Половину матчей в 2023-м он начинал в запасе, пару раз даже не выходил на поле. Пеп говорит сурово: «Иногда на его позиции нам нужен игрок другого типа».

«РБ Лейпциг»

• «Лейпциг» второй сезон подряд переживает ренессанс: в прошлый раз Доменико Тедеско починил сломанную команду по руководством Джесси Марша, теперь Марко Розе оживил ребят после кризиса с Тедеско. Вуаля: плей-офф ЛЧ, борьба за зону ЛЧ в Германии, 1/4 финала Кубка Германии. И невероятная форма почти без поражений.

• У «РБ» хватает неприятных травм: осенью травмировался вратарь Петер Гулачи, прям перед ЧМ вылетели Кристофер Нкунку и Тимо Вернер, незадолго до плей-офф ЛЧ из состава выбыл Дани Ольмо. Даже с потерями звезд «Лейпциг» не сбавляет.

• «Лейпциг» все лучше и лучше играет в защите. 21-летнего ЦЗ Йошко Гвардиола все уже знают, поэтому пора внимательнее следить за 25-летним опорником Ксавером Шлагером. Мастерки топчет чужие комбинации. После зимы очень хорош.

Реклама, 18+. ООО «Фортуна», ОГРН: 1136194006277