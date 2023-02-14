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ЛЧ возвращается спустя 3 месяца. Как поменялись клубы – вот удобная шпаргалка

Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бенфика Бенфика
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Порту Порту
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
Интер Интер
Челси Челси
Бавария Бавария
Брюгге Брюгге
Наполи Наполи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Подробный гид.

Из-за ЧМ посреди сезона между групповым этапом Лиги чемпионов и плей-офф возникла аномальная временная дыра более чем в три месяца. Многие команды сильно изменились. 

Мы изучили эти трансформации простым форматом «было – стало». Сопоставляем, как выглядели команды 7 ноября 2022-го (день жеребьевки плей-офф ЛЧ) и как выглядят теперь в середине февраля.

«ПСЖ»

• «ПСЖ» сохраняет лидерство в Лиге 1, но «Марсель» отстает лишь на 5 очков. 

• Мбаппе сделал пента-трик в 1/16 финала Кубка Франции против любительской команды, но в 2023-м остается без мячей в чемпионате. И пока засуха продолжается – в начале февраля Килиан получил травму. 

Неймар и особенно Месси выступают результативнее, но есть очевидные вопросы по игровому тонусу. Дриблинг часто не проходит, не хватает фирменных розыгрышей накоротке. Их спорная форма и отсутствие Мбаппе наверняка стали важными факторами вылета из Кубка Франции – в 1/8-й «Марсель» остановил «ПСЖ». Именно против «Марселя» Месси еще и травмировал заднюю поверхность бедра.

• Летние новички с трудом адаптируются: Ренату Саншеш регулярно травмирован, Фабиан Руис слишком медлителен, Карлос Солер будто исчезает с поля, Юго Экитик мало играет из-за мощи основного атакующего трио. Приятно выделялся только центральный полузащитник из «Порту» Витинья, но он на старте сезона был эффективнее, чем сейчас.

«Бавария»

• «Бавария» почти не проигрывает: за весь сезон схватила лишь 0:1 от «Аугсбурга» аж в сентябре, и с тех пор прошло уже 19 матчей. Но хватает ничьих: после зимней паузы в Бундеслиге команда трижды подряд сыграла 1:1. Из-за этого отрыв в чемпионате (одно очко) не растет, все максимально интригующе.

• Клуб сильно обновляется. Летом 2022-го «Бавария» закупилась на 137,5 млн евро: Садьо Мане (экс-«Ливерпуль») пришел универсальным атакующим игроком и в начале сезона играл форварда, Маттейс Де Лигт («Юве») не без ошибок, но вписался в агрессивную защиту, Нуссаир Мазрауи («Аякс») составил конкуренцию Бенжамену Павару справа в защите, 17-летний нападающий Матис Тель («Ренн») потихоньку получал шансы и даже забивал, и только 20-летний центральный полузащитник Райан Гравенберх («Аякс») испытывает проблемы с игровым временем. 

В январе 2023-го «Бавария» еще купила Яна Зоммера у «Гладбаха», на полгода подписала контракт с Блиндом («Аякс») и забрала в аренду Канселу («Ман Сити»). Зоммер уже стал основным, Канселу сделал 2 ассиста за 3 матча.

• Внезапные зимние дополнения объясняются травмами: осенью игроки «Баварии» вылетали ненадолго, но теперь до конца сезона недоступны Мануэль Нойер (сломал ногу, катаясь на лыжах) и Люка Эрнандес (разрыв крестов). Именно поэтому срочно понадобился новый вратарь, а Блинд по необходимости прикроет позицию левого центрального защитника, где играет Эрнандес. 

• Еще одна важная перестановка – в тренерском штабе. Уже в феврале 2022-го «Бавария» уволила Тони Тапаловича, тренера вратарей и одного из лучших друзей Нойера. Его сменил Михаэль Рехнер, знакомый Нагельсманну по «Хоффенхайму». Влияние Нойера снижается, влияние тренера растет.

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«Милан»

• «Милан» ужасно выглядит после чемпионата мира: 2 победы за 9 матчей в 2023-м, вылет из Кубка Италии уже в 1/8 финала, спуск из зоны Лиги чемпионов в Серии А, проигранный с разгромом Суперкубок Италии (дальше еще два разгрома в чемпионате), гигантские проблемы с фирменным агрессивным прессингом, попытки сыграть в автобусном стиле, но тоже безуспешно – 0:1 против «Интера».

• Тотальная зависимость от основного вратаря Майка Меньяна. Он получил травму еще в конце сентября, играя за Францию. Пытался форсировать возвращение, чтобы кое-как попасть в заявку на ЧМ, но лишь все усугубил. Издание Corriere Della Sera даже сообщало, что «Милан» и сборная Франции в замешательстве из-за странного хода реабилитации, и Меньян обращался к «мышечному волшебнику», который далек от методов современной медицины. 

Без Меньяна «Милан» терпит Чиприана Тэтэрушану – слишком большая разница в классе. Тэтэрушану не готов тащить на линии ворот в стиле Меньяна.

• Главный трансфер «Милана» летом 2022-го – Шарль де Кетеларе из «Брюгге» за 32 млн евро – до сих пор не радует. Ни визуально, ни по статистике: 0+1 по гол+пас за 25 матчей во всех турнирах. 

«Тоттенхэм»

• «Тоттенхэм» иногда штормит, но команда не улетает в кризис: выстраданное место в плей-офф ЛЧ в равной группе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем», продолжающаяся борьба за попадание в ЛЧ на следующий сезон, продолжение пути в Кубке Англии (уже четвертьфинал). 

• Харри Кейн забил в АПЛ 17 голов, у ближайшего преследователя в команде Родриго Бентанкура – 5. Все стабильно, но добавилось важное достижение: Кейн теперь исторический лидер «Тоттенхэма» по голам. Не в АПЛ, а вообще во всей хронике клуба. Обогнал Джимми Гривза из 1960-х.

• Есть проблемы: Уго Льорис вылетел на 6-8 недель, когда зимнее трансферное окно закрылось, а до «Милана» осталось меньше 10 дней. Надежда на запасного Фрэйзера Форстера. Еще и Сон Хын Мин до сих пор мало забивает. Только от травмы восстановился Родриго Бентанкур – и сразу порвал кресты.

«Дортмунд»

• Формально на момент жеребьевки плей-офф ЛЧ «Боруссия» отставала в Бундеслиге от «Баварии» на 3 очка, но пауза на ЧМ спустя неделю застала «Дортмунд» аж в 9 очках от лидера чемпионата Германии, все из-за поражений «Вольфсбургу» 0:2 и «Гладбаху» 2:4. Казалось, максимум «Боруссии» – борьба за зону ЛЧ.

Но нет! «Дортмунд» победил в пяти матчах Бундеслиги в 2023-м и наверстал гандикап до тех же 3 очков. Еще и добавил к этому проход в 1/4 финала Кубка Германии.

• Самая приятная новость – дебют Себастьяна Аллера. Форварда летом купили из «Аякса» за 31 млн евро, но почти сразу обнаружили рак яичка. Аллер за полгода победил болезнь и 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, забил первый гол в официальном матче за «Боруссию». Он уже полезен в подыгрыше и быстро адаптируется.

• Вместе с Аллером у «Дортмунда» вернулись былые отсутствующие из-за травм: Ройс, Вольф, Дауд, Байно-Гиттенс, Геррейру, Адейеми, Мален. Адейеми, чья адаптация смазалась из-за повреждения, уже забил в двух матчах подряд и установил исторический рекорд по скорости в Бундеслиге (36,7 км/ч).

«Челси»

• Прошлым летом новый владелец «Челси» Тодд Боули потратил 282 млн евро на трансферы. Серьезная сумма, но для летней закупки большого клуба не выглядит экстраординарно. А вот 329,5 млн, потраченные зимой, совсем другое дело. Особенно масштабные сделки вроде Михаила Мудрика из «Шахтер» за 70 млн (с бонусами будет 100) и Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн. 

• Теперь хорошо хотя бы поднять показатель побед во всех турнирах до количества входящих трансферов. Пока «Челси» на поле отстает от «Челси» за столом переговоров. В 2023-м лишь одна победа за 7 игр. Команда уже вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии, идет на 10-й позиции в АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на 10 очков. Понятно, что уже запущена перестройка, но по результатам сезон объективно провальный. 

Хотя «Челси» любит выигрывать ЛЧ в очень проблемные сезоны.

Попробуйте угадать исход матча «Дортмунда» и «Челси» – «Боруссию» считают фаворитом

«Брюгге»

• У «Брюгге» пугающая амплитуда результатов в этом сезоне. Вроде бы невероятный успех в Лиге чемпионов с выходом в плей-офф из группы с «Атлетико», «Байером» и «Порту». При этом неудачный год в чемпионате Бельгии (сейчас отставание от «Генка» уже 21 очко) и разгромный вылет от «Сент-Труйдена» в 1/8 финала Кубка Бельгии.

• «Брюгге» так штормит, что боссы решились на радикальный шаг: убрали тренера Карла Хуфкенса, подарившего лигочемпионскую сказку, и пригласили Скотта Паркера. Англичанина еще в начале сезона уволили из «Борнмута».

Пока, правда, ничего не изменилось.Старт Паркера: 1 победа в 7 матчах. 

«Бенфика»

• «Бенфика» всерьез рассчитывает на очень успешный сезон: есть отрыв в 5 очков от «Порту» в чемпионате Португалии, есть вполне удачная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. 

При этом во внутренних кубках у «Бенфики» все плохо. В начале февраля команда вылетела в 1/4 финала Кубка Португалии по пенальти от «Браги», заканчивая матч вдевятером. До этого была максимально нелепая остановка в Кубке лиги: там все начинается групповым этапом, из группы в четыре команды выходит лучшая. «Бенфика» набрала 7 очков, как и «Морейренсе», который в итоге пошел дальше. В очном матче 1:1, разница мячей – по +1, но у «Морейренсе» 7 голов, а у «Бенфики» 6. Минус два потенциальных трофея.

• Две главные ударные силы: Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш, у обоих по 12 мячей в чемпионате. Мариу еще и 4 раза забил в группе ЛЧ. Да, команда осталась без Энцо Фернандеса, зато других талантов еще следует получше показать Европе: например, того же 21-летнего Рамуша, а еще сверкает 19-летний ЦЗ Антонио Силва.

«Ливерпуль»

• Уже очевидно, что проблемы «Ливерпуля» на старте сезона переросли в серьезный кризис. Команда вылетела из внутренних кубков и идет на 9-м месте в АПЛ с серьезным отставанием от зоны ЛЧ. 

• Мохамед Салах не тащит как раньше, Дарвин Нуньес не улучшает реализацию, Фабиньо не в форме, новичок Коди Гакпо (зимний новичок из ПСВ за 42 млн) тяжело адаптируется, а других усилений нет, хотя центр поля задыхается без обновлений и регулярно проваливается. 

Отдельная кадровая боль – травмы. Луис Диас, Диогу Жота и Роберто Фирмино наверняка бы больше ротировали текущих основных. Почти железно дали бы больше качества в абсолютном значении. Но они недоступны, как и Вирджил ван Дейк в защите. После разрыва крестов к нему тоже бывают вопросы, но нидерландец в любой форме способен усилить оборону «Ливерпуля» – так уж она выглядит.

«Реал»

• «Реал» в 2023-м вынужденно экспериментировал с составом: из-за травмы Ферлана Менди на левый фланг защиты сместился Эдуардо Камавинга (король хаотичной игры, в повседневной жизни универсальный центральный полузащитник), а из-за травмы Орельена Тчуамени шанс в центре получил Дани Себальос. Звучит странновато, но все могло сработать гораздо хуже, чем в реальности.

• И все-таки в результатах есть проседание: «Реал» уступил Суперкубок Испании «Барселоне», и «Барса» заметно увереннее лидирует в Ла Лиге. 

Зато «Реал» взял клубный чемпионат мира. В финале 5:3 против саудовского «Аль-Хилаля».

• Смущают травмы: Менди выбыл на 2 месяца, Бензема, Куртуа и Милитао получили повреждения незадолго до «Ливерпуля». Ах да, для протокола: еще травму получил Эден Азар. 

«Айнтрахт»

• «Айнтрахт» начинал плохо и в Бундеслиге (2 очка в 3 стартовых турах), и в ЛЧ (4 очка после 4 туров и 4-е место), но в обоих случаях сейчас все замечательно: в Европе ждет «Наполи», в Германии – интригующая гонка за место в ЛЧ.

• Сложный старт легко объясняется большим числом трансферов на вход и выход после триумфа в Лиге Европы. Самый именитый новичок – конечно, Марио Гетце. Он не так много забивает и ассистирует, но прекрасно связывает полузащиту и нападение. 

• В нападении сверкает Рандаль Коло-Муани. Вы наверняка знаете его по сэйву Эмилиано Мартинеса на 122-й минуте финала ЧМ – с его качеством игры он железно поучаствует в других больших финалах. Пока разрывает Бундеслигу, его уже сейчас можно считать одним из самых опасных контратакующих форвардов в мире. 

• Все у «Айнтрахта» прекрасно кроме ЧП в высшем руководстве. 13-летний сын президента Петера Фишера вместе с другом употреблял кокаин в школе. Позже наркотики нашли в прикроватной тумбочке Фишера. Идет расследование. Он не просто отдаленный чиновник, а один из творцов успеха «Айнтрахта». Руководит клубом более 20 лет, поднял его из второй Бундеслиги в еврокубки, на выборах 2018 года набирал настоящие 99%. 

«Наполи»

• У «Наполи» минимальный контраст с осенью: лидерство в Серии А только крепнет, лист травмированных все еще пустует, команда не отходит от смелых атакующих настроек. Хотя после ЧМ сначала было поражение 0:1 «Интеру», но пока выглядит как единичная слабость. Ах да, и вылет из Кубка Италии от «Кремонезе». Мелочь на фоне тотальной радости.

• В случае с «Наполи» логичнее фиксировать лишь нарастающуюу мощь: отрыв был 6 очков, стал 15; Осимхен и Кварацхелия дальше прокачивают статистику.

«Интер»

• «Интер» почти весь сезон играет без Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича – игроков, которые в хорошей форме наверняка были бы основными. Получается неплохо, и если с защитой все-таки бывали проблемы, то в атаке хорошо включался Николо Барелла, осенью обгонявший по гол+пас и Лаутаро Мартинеса, и Эдина Джеко.

• У «Интера» уже есть трофей: в январе с разгромом 3:0 забрали Суперкубок Италии в миланском дерби. Остаются шансы на Кубок Италии: там «Интер» уже в полуфинале и ждет «Ювентус». 

• Команда точно останется летом без лидера обороны Милана Шкриньяра, словак уедет свободным агентом в «ПСЖ». Уже второй капитан после Мауро Икарди, который предпочел Милану Париж. 

«Порту»

• Диогу Кошта наотбивал пенальти, «Порту» пободался с «Атлетико», взаимно рагромили друг друга с «Брюгге» – вот так португальцы прошли в плей-офф. И сейчас команда просто в нереальной форме – многие команды подходят к плей-офф с серией без поражений, но такой длинной нет больше ни у кого.

• В чемпионате Португалии «Порту» все никак не может догнать «Бенфику», хотя отрыв с ноября не увеличивается. Зато «Порту» зимой выиграл Кубок лиги и уже в полуфинале Кубка Португалии. Напоминаем: «Бенфики» там нет.

• По составу главное изменение – возвращение Пепе в старт. Он многое пропустил перед ЧМ из-за травмы, в Катаре был основным в сборной, даже забил в плей-офф. В конце февраля испонлится 40, и если вдруг забьет в плей-офф ЛЧ, станет самым возрастным автором гола в истории турнира.

«Порту» не проигрывает 21 матч подряд – поставить против «Интера» можно здесь

«Ман Сити»

• Свежайший инфоповод: АПЛ предъявила «Ман Сити» обвинения в 110 финансовых нарушениях. Возможно, разбирательство затянется на годы, но потенциальные санкции пугают уже сейчас. Из самого сурового – лишение очков или исключение в АПЛ. При втором сценарии клуб не просто спускается в Чемпионшип, он должен начать с первого уровня английской системы профессиональных лиг.

Две зарплаты Манчини, кешбэк спонсорами и утаивание деталей контрактов: как «Сити» мог обманывать АПЛ

• Весь сезон «Ман Сити» переосмысляет себя в структуре с очевидным выдвинутым форвардом. Эрлинг Холанд забивает все, везде и сразу, но команде порой не хватает гармонии, из-за чего часто в отдельных матчах возникают проблемы. Следствие – никакой гегемонии в АПЛ нет, «Сити» гонится за «Арсеналом», уступая 3 очка с матчем в запасе у команды Артеты.

• Командные адаптации так хитры, что в защите появились новые важные лица: Натан Аке и Мануэль Аканджи. Совсем неожиданное усиление – 18-летний крайний защитник Рико Льюис, способный играть и в центре поля. 

Льюис вытеснил из основы Жоау Канселу, который не ругался с Гвардиолой публично, но инсайдов об этом достаточно. Канселу уехал до конца сезона в «Баварию». Может, аренда превратится в полноценный трансфер. 

• Еще одна важная деталь трансформаций – статус Де Брюйне. Половину матчей в 2023-м он начинал в запасе, пару раз даже не выходил на поле. Пеп говорит сурово: «Иногда на его позиции нам нужен игрок другого типа».

«РБ Лейпциг»

• «Лейпциг» второй сезон подряд переживает ренессанс: в прошлый раз Доменико Тедеско починил сломанную команду по руководством Джесси Марша, теперь Марко Розе оживил ребят после кризиса с Тедеско. Вуаля: плей-офф ЛЧ, борьба за зону ЛЧ в Германии, 1/4 финала Кубка Германии. И невероятная форма почти без поражений.

• У «РБ» хватает неприятных травм: осенью травмировался вратарь Петер Гулачи, прям перед ЧМ вылетели Кристофер Нкунку и Тимо Вернер, незадолго до плей-офф ЛЧ из состава выбыл Дани Ольмо. Даже с потерями звезд «Лейпциг» не сбавляет.

• «Лейпциг» все лучше и лучше играет в защите. 21-летнего ЦЗ Йошко Гвардиола все уже знают, поэтому пора внимательнее следить за 25-летним опорником Ксавером Шлагером. Мастерки топчет чужие комбинации. После зимы очень хорош.

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24 комментария

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kickass
Хадича, конечно, удивляет. Не предполагал, что пацан настолько хорош. Вместо Дарвина Клоппу стоило купить грузина.
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Ilya Chistyakov
Ответ Роман
Понять не могу. Ветка про ЛЧ, почему здесь столько фанатов Барселоны. У вас завтра появится на соседней.
Ахахах, очень хорошо)
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safe1q
Ответ Роман
Понять не могу. Ветка про ЛЧ, почему здесь столько фанатов Барселоны. У вас завтра появится на соседней.
Проскроил и не увидел фанатов Барселоны, только тролли от когорты криштибоев, все вам под стать
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Роман
Понять не могу. Ветка про ЛЧ, почему здесь столько фанатов Барселоны. У вас завтра появится на соседней.
не завтра, а в четверг))
+1
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Расул Самедов
у Ливерпуля вернулись ВВД,Жота,И фирмино, а байчетич вполне выступает неплохо)
0
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Rhett Butler
Ответ Роман
Понять не могу. Ветка про ЛЧ, почему здесь столько фанатов Барселоны. У вас завтра появится на соседней.
послезавтра)
+1
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Rhett Butler
Спасибо за шпаргалки, очень круто! Только вот, я бы сегодня выложил ту часть шпаргалок, матчи команд которых на этой неделе, а в следующий вторник остальные, ведь у них за неделю может многое поменяться)
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Ариф Мейланов
Ответ джинн
Милану явно ничего не светит, странно Меньян довольно поступил, на ЧМ всё равно скорее всего Льорис основным был бы кипером, а так и на ЧМ не попал и клуб подвёл. Тоттенхэму достаточно пару раз в створ попасть, чтобы два гола забить.
С травмой льориса в обратную сторону это тоже работает.
+1
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SayCoffet
Ответ Greg Davydov
Строчка автора: "в обоих случаях сейчас все замечательно: в Европе ждет «Наполи», в Германии – интригующая гонка за место в ЛЧ" Кого могут сейчас радовать матчи с Наполи?? Я серьёзно считают их одними из претендентов на выигрыш ЛЧ потому что у них бешеная форма , отсутствие травм, желание уничтожать соперника на поле и хороший отрыв в чемпионате Айнтрахту будет очень тяжко
Они ещё не встречались с настоящими топами. Поэтому сложно сказать
+6
0
+6
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Greg Davydov
Строчка автора: "в обоих случаях сейчас все замечательно: в Европе ждет «Наполи», в Германии – интригующая гонка за место в ЛЧ"

Кого могут сейчас радовать матчи с Наполи??

Я серьёзно считают их одними из претендентов на выигрыш ЛЧ
потому что у них бешеная форма , отсутствие травм, желание уничтожать соперника на поле и хороший отрыв в чемпионате

Айнтрахту будет очень тяжко
+2
-3
-1
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mrBeliy
Скроллил, искал чо как с Барселоной… опомнился…
+4
-2
+2
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CherenkovF
Большинство команд откровенно проваливается после ЧМ.
Пожалуй только Реал, Наполи и Порту с Бенфикой сохраняют статус кво.
0
-1
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A Buk
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Барселона: ничего не поменялось, ахаха)))
мадридские комплексы дают о себе знать))
+4
-7
-3
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Студия Просторы
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Всего-то 2 года подряд мимо, бггг)))
Ну это естественно, когда идёт перестройка. Есть клубы у которых старички вывозят, а потом они что будут делать?
+1
-1
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AstaAsta
Большие топы конечно прям изрядно потрепались после паузы на ЧМ, причём абсолютно каждый. Но есть ощущение, что этот период им нужно просто хоть как-то пережить, и к весне к 1/4 разгонятся. По крайней мере у Реала, Баварии, Ман Сити явный потенциал к этому есть и они уже потихоньку встают на эту тропу. А с другой стороны есть Наполи, у которого всего ждут спада, надо сказать довольно логично. Но мне кажется огромный запас в Серии А может спасти их от явной ямы, и превратить возможный грядущий криз в просто поле для разгона перед матчами ЛЧ. В общем мне кажется, этот сезон будет одним из самых интересных ближе к весне. Не из-за приближения решающих матчей как раньше, а именно из-за набора игровой формы
+1
0
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Роман
Понять не могу. Ветка про ЛЧ, почему здесь столько фанатов Барселоны.
У вас завтра появится на соседней.
+27
-6
+21
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Студия Просторы
Всего-то идут в отрыве в 11 очках от 2 места и чуть ли не каждый матч выигрывают в сухую
Всего-то 2 года подряд мимо, бггг)))
+11
-8
+3
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Студия Просторы
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Студия Просторы
Всего-то идут в отрыве в 11 очках от 2 места и чуть ли не каждый матч выигрывают в сухую
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artūras Grigas
... Диогу Жота и Роберто Фирмино наверняка бы больше ротировали текущих основных. Почти железно дали бы больше качества в абсолютном значении. Но они недоступны... А кто вчера на 70-ой и 80-ой минутах вышли на замену? Однофамильцы Жоты и Фирмино? Ну да , ну да. p.s. если что - у Ман.Сити не 110 обвинения а больше 115!
0
0
0
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Студия Просторы
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Барселона: ничего не поменялось, ахаха)))
Всего-то идут в отрыве в 11 очках от 2 места и чуть ли не каждый матч выигрывают в сухую
+24
-12
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
А где Барселона?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Эффект Месси
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
джинн
Милану явно ничего не светит, странно Меньян довольно поступил, на ЧМ всё равно скорее всего Льорис основным был бы кипером, а так и на ЧМ не попал и клуб подвёл.
Тоттенхэму достаточно пару раз в створ попасть, чтобы два гола забить.
+5
-1
+4
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Антон Чугунов
Немцы {немецкие клубы) после рестарта Бундеслиги сыграли меньше всех официальных матчей из всех вышедших в плей-офф команд. Им будет очень сложно, ввиду игровой формы и практики
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