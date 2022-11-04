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Карпукас, Садулаев, Агапов – в расширенном составе России очень много новичков. Узнаете их в лицо?

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Валерий Карпин Валерий Карпин
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Проверка от Валерия Карпина.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Таджикистана. Валерий Карпин уже показал расширенный список из 37 футболистов – и в нем сразу 13 человек, еще не игравших за национальную команду.

Проверим, узнаете ли вы новичков в лицо. Подготовили для вас тест из 9 вопросов – вам нужно выбрать верного футболиста на картинке. Отвечайте правильно и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

На матче против Кыргызстана тоже хватало новичков. Их-то узнаете?

 

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