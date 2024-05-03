Карпин про 0:1 от «Балтики»: «Когда с 3-4 метров бьем во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию»
Валерий Карпин посетовал на плохую реализацию моментов у «Ростова».
В четверг дончане уступили «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.
— Не хватило удачи, или есть другие причины?
— Можно все на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трех, четырех, пяти, восьми метров бьем во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию. Все остальное по игре. К ребятам претензий быть не может.
— В этот раз вновь странный гол пропустили. Есть ли какое‑то избавление от них?
— Они разные. Если с «Оренбургом» и сегодня они чем‑то похожи, то с «Сочи» и «Спартаком» были другие. Какого‑то конкретного решения нет.
— Не было желания выпустить трио джокеров в перерыве?
— Не было. Все было нормально, моменты создавали. До выхода этой тройки создавали моменты — двигалось все в нормальное русло. Нужно думать, что два дня назад была игра с «Оренбургом» напряженная, а через три дня игра с «Локомотивом».
— Колтаков плакал после гола. Удалось его успокоить?
— Все расстроены, не только он. Все сделали — только гол не забили. Нужно работать и готовиться к следующей игре, — сказал главный тренер «Ростова».