Карпин про 0:1 от «Балтики»: «Когда с 3-4 метров бьем во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию» 

Валерий Карпин посетовал на плохую реализацию моментов у «Ростова».

В четверг дончане уступили «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Не хватило удачи, или есть другие причины?

— Можно все на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трех, четырех, пяти, восьми метров бьем во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию. Все остальное по игре. К ребятам претензий быть не может.

— В этот раз вновь странный гол пропустили. Есть ли какое‑то избавление от них?

— Они разные. Если с «Оренбургом» и сегодня они чем‑то похожи, то с «Сочи» и «Спартаком» были другие. Какого‑то конкретного решения нет.

— Не было желания выпустить трио джокеров в перерыве?

— Не было. Все было нормально, моменты создавали. До выхода этой тройки создавали моменты — двигалось все в нормальное русло. Нужно думать, что два дня назад была игра с «Оренбургом» напряженная, а через три дня игра с «Локомотивом».

— Колтаков плакал после гола. Удалось его успокоить?

— Все расстроены, не только он. Все сделали — только гол не забили. Нужно работать и готовиться к следующей игре, — сказал главный тренер « ».