«Ливерпуль» намерен побить личный рекорд. Клуб предлагает воспитаннику самый большой контракт в истории
На него есть несколько крупных претендентов.
В следующем году истекают контракты сразу у трех ведущих игроков «Ливерпуля» − Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда.
Прошлым летом и зимой египтянина пытался приобрести саудовский «Аль-Иттихад», предлагающий «красным» целых 150 млн фунтов. Мерсисайдцы отказались от такого щедрого предложения.
Нидерландский защитник после того, как стало известно об уходе Клоппа, заявил, что пока не принял решение, останется ли в «Ливерпуле».
Трент Александер-Арнолд играет на «Энфилде» с шести лет, но, по слухам, «Мадрид» считает, что может воспользоваться его ситуацией с контрактом и перевезти защитника на «Бернабеу». Если верить новым сообщениям, Карло Анчелотти будет разочарован: «Ливерпуль» готов сделать 25-летнему футболисту рекордное предложение, чтобы связать его с клубом на долгий срок.
По данным Football Insider, «мерсисайдцы» готовы дать воспитаннику контракт больший, чем сейчас есть у Ван Дейка и Салаха. В том же сообщении утверждается, что англичанин польщен интересом лидера Ла Лиги, но он планирует остаться в клубе своего детства.
Сейчас Трентт зарабатывает около 180 тысяч фунтов в неделю, в то время как Салах − самый высокооплачиваемый футболист клуба − 350 тысяч фунтов в неделю.
Он после тех слов отдельно высказался, чтоб никто его не воспринимал именно так как Никита Никулин набросил: мол, не уверен, оставаться или нет. ВВД просто считает, что сейчас не время для подобных вопросов, решающая часть сезона. Летом переподпишется