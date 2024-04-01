«Ливерпуль» намерен побить личный рекорд. Клуб предлагает воспитаннику самый большой контракт в истории

На него есть несколько крупных претендентов.

В следующем году истекают контракты сразу у трех ведущих игроков «Ливерпуля» − Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда.

Прошлым летом и зимой египтянина пытался приобрести саудовский «Аль-Иттихад», предлагающий «красным» целых 150 млн фунтов. Мерсисайдцы отказались от такого щедрого предложения.

Нидерландский защитник после того, как стало известно об уходе Клоппа, заявил, что пока не принял решение, останется ли в «Ливерпуле».

Трент Александер-Арнолд играет на «Энфилде» с шести лет, но, по слухам, «Мадрид» считает, что может воспользоваться его ситуацией с контрактом и перевезти защитника на «Бернабеу». Если верить новым сообщениям, Карло Анчелотти будет разочарован: «Ливерпуль» готов сделать 25-летнему футболисту рекордное предложение, чтобы связать его с клубом на долгий срок.

По данным Football Insider , «мерсисайдцы» готовы дать воспитаннику контракт больший, чем сейчас есть у Ван Дейка и Салаха. В том же сообщении утверждается, что англичанин польщен интересом лидера Ла Лиги, но он планирует остаться в клубе своего детства.

Сейчас Трентт зарабатывает около 180 тысяч фунтов в неделю, в то время как Салах − самый высокооплачиваемый футболист клуба − 350 тысяч фунтов в неделю.