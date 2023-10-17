Коди Гакпо рассказал, какое прозвище ему дали бывшие одноклубники в ПСВ

Звезда «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, какое прозвище ему дали бывшие одноклубники по ПСВ.

Гакпо перебрался на «Энфилд» в январе, он быстро адаптировался к жизни в Англии.

Футболист сборной Нидерландов забил три гола в восьми матчах в этом сезоне и продемонстрировал свою универсальность, играя как в атаке, так и в полузащите.

Эта универсальность также в полной мере проявилась в ПСВ, где он забил 21 гол и отдал 24 передачи за последние 18 месяцев своего пребывания в клубе.

В интервью для официального канала клуба на YouTube, Гакпо раскрыл прозвище, которое дали ему товарищи по ПСВ, когда он учился в их молодежной академии.

«В ПСВ меня называли «длинной шеей» – потому что у меня была длинная шея. Но вы не будете меня так называть...этого не произойдет, этого не произойдет», – рассмеялся футболист.

Гакпо пропустил последние две игры после того, как был вынужден покинуть поле во время поражения от «Тоттенхэма» со счетом 2:1 в прошлом месяце.