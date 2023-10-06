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Снято на камеру: что сделал Жота за секунду до гола Гравенберха

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
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Диогу Жота Диогу Жота
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Удар Трента Александра-Арнолда в ворота «Юниона» парировал Энтони Морис, но Райан Гравенберх был достаточно быстр, чтобы забить гол.

Когда голландец бросился вперед к мячу, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес на всякий случай последовали за ним. Однако для Диогу Жоты было очевидно, что Райан добьется успеха.

Еще до того, как Гравенберх коснулся мяча, Жота поднял руки, чтобы отпраздновать гол. И через секунду действительно было что праздновать.

1 комментарий

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shu_shu
Фантастика!
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